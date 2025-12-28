自由電子報
體育 競技運動 其它

運動部》全國民俗匯演落幕 澎湖內垵國小鼓術男女混合5連霸

2025/12/28 22:30

澎湖內垵國小在國小鼓術男女混合完成5連霸。（台南大學提供）澎湖內垵國小在國小鼓術男女混合完成5連霸。（台南大學提供）

〔記者粘藐云／綜合報導〕運動部全民體育署主辦的114年全國民俗運動匯演活動，週日在震天鑼鼓聲中落幕。最後一天比賽包括醒獅、競技舞龍及臺灣獅，各隊莫不精銳盡出，其中澎湖內垵國小在國小鼓術男女混合完成5連霸，精彩表現受到各界肯定。

國小鼓術男女混合組中，澎湖內垵國小展現苦練多時成果，以93分的高分順利衛冕，也是隊史第5度奪冠，展現強大實力，該校還有人數多過選手的龐大家長後援會隨行，既比賽又增進親子感情，「一兼二顧」場面溫馨。由於高手雲集，參賽者也要精益求精，國小競技舞龍去年冠軍的澎湖外垵國小，今年表演中不但穿插「魯冰花」、「流浪者之歌」，還加入「超級瑪莉歐」吃蘑菇的橋段，「龍珠」也變成「精靈球」，令人莞爾。只不過，外垵國小在經典展演賽卻未能衛冕，裁判表示，因為以舞龍的龍「型」而言，雲林麥寮國小的表現比較完整。

臺灣獅多獅男女混合組及瑞獸男女混合組，傳統強權嘉義柳溝國小今年只獲得瑞獸男女混合組參賽門票，最後以3：2驚險連莊。多獅男女混合組，雲林飛沙國小異軍突起，打敗去年冠軍勁敵新竹新港國小，勇奪金質獎。至於國中南獅混合組經典展演賽，抓青蛙的新北鶯歌國中力退抓蛇的金門烈嶼國中贏得金質獎。

