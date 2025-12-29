自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 籃球 學生籃球

U19籃球聯盟》木柵「兄弟籃球」向心力強 吳東鴻可造之材、張允睿拚命三郎

2025/12/29 07:22

木柵「兄弟籃球」向心力強。（U19籃球聯盟提供）木柵「兄弟籃球」向心力強。（U19籃球聯盟提供）

〔記者粘藐云／綜合報導〕由福康文教基金會主辦的U19籃球聯盟28日在德明財經科技大學進行U15的2A組賽事，木柵國中雖然29：64不敵強敵錦和國中，全隊的奮戰不懈與高度向心力，都令人對這支乙組球隊印象深刻。

木柵今天首節就陷入苦戰，在體能、身材均佔優的錦和面前討不到便宜，單節只得到2分，上半場差距就達到18分，不過第3節逐漸能掌握籃板與球權後稍微控制住局勢，雙方實力並無數據懸殊。

木柵在二十年前是國中強校，96學年度（2007-08年）還能保有JHBL（國中籃球聯賽）前五名成績，曾效力裕隆籃球隊的前國手東方介德就是知名校友之一。

近年木柵雖然轉向社團經營，教練邵暐浩去年加入後帶來新氣象，除了要求學生成績與品格，更希望球員每場都能參與，造就U19聯賽場邊最熱鬧的情景——全隊近20人都坐在場邊加油，從頭喊聲到尾，氣勢驚人。

「籃球教會我的，就是我們是一群兄弟、一群夥伴，也是一個家。」每年都到日本進修的木柵教練邵暐浩結合美式球風與日本教育，學生無論進退場都會敬禮，賽前還會對球場鞠躬致謝，身體力行「尊重」二字。

邵暐浩表示，他並未強硬規定全員到齊，但學生幾乎無役不與，讓交手過的球隊都對木柵都充滿印象，「不來其實沒有處罰，但我跟他們說，人生是單行道，當大家以後在聊哪一場比賽誰打得很精彩、誰投進絕殺多爽等等的時候，你如果不在場，那不是很可惜嗎？我們不用是最強的，但我希望我們是最有文化、最有禮貌、最有精神的一支球隊。」

除了精神可嘉，陣中不乏亮眼球員，身高191公分的吳東鴻本季摘下90個籃板，分組高居第二名，僅落後ACE的陳祈華1個，而且國小沒有籃球基礎的他只打了不到2年球，已經可以分擔前鋒甚至後衛的任務。

「國小是打好玩的，進來球隊後因為學長不多，很快就需要我們上場，一開始是真的連球都不太會運，花了一兩個月適應，現在是滿喜歡這種打法的。」吳東鴻今天得到4分、12籃板，他表示雖然球隊還是乙組，未來希望能繼續挑戰更高殿堂。

另一位是經常拚到倒在地上的張允睿，事實上他前陣子才在練習時受傷流血，緊急送醫，足見他「拚命三郎」個性，他表示今天進攻身材太劣勢，不過團隊防守還不錯。

張允睿的父親是資深籃球雜誌編輯，自小就有看不完的「課外讀物」，他笑說幾乎每期都會看，「從中獲得最多的就是很多球員的故事、內心世界與奮鬥精神，也學了很多專業術語跟用法，我確實是滿幸運的。」

正因這層關係，張允睿從小打球觀念就很成熟，此役獲得3分、3助攻，一手精準後場長傳相當驚豔，他也樂於當一位團隊球員，他笑說：「我確實有特別練長傳的角度，可能也是教練教得好，我沒有一定要得分，每個球員上場就是把自己的工作做好，在場上各司其職。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中