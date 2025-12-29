U19籃球聯盟》木柵「兄弟籃球」向心力強 吳東鴻可造之材、張允睿拚命三郎

木柵「兄弟籃球」向心力強。（U19籃球聯盟提供）

〔記者粘藐云／綜合報導〕由福康文教基金會主辦的U19籃球聯盟28日在德明財經科技大學進行U15的2A組賽事，木柵國中雖然29：64不敵強敵錦和國中，全隊的奮戰不懈與高度向心力，都令人對這支乙組球隊印象深刻。

木柵今天首節就陷入苦戰，在體能、身材均佔優的錦和面前討不到便宜，單節只得到2分，上半場差距就達到18分，不過第3節逐漸能掌握籃板與球權後稍微控制住局勢，雙方實力並無數據懸殊。

木柵在二十年前是國中強校，96學年度（2007-08年）還能保有JHBL（國中籃球聯賽）前五名成績，曾效力裕隆籃球隊的前國手東方介德就是知名校友之一。

近年木柵雖然轉向社團經營，教練邵暐浩去年加入後帶來新氣象，除了要求學生成績與品格，更希望球員每場都能參與，造就U19聯賽場邊最熱鬧的情景——全隊近20人都坐在場邊加油，從頭喊聲到尾，氣勢驚人。

「籃球教會我的，就是我們是一群兄弟、一群夥伴，也是一個家。」每年都到日本進修的木柵教練邵暐浩結合美式球風與日本教育，學生無論進退場都會敬禮，賽前還會對球場鞠躬致謝，身體力行「尊重」二字。

邵暐浩表示，他並未強硬規定全員到齊，但學生幾乎無役不與，讓交手過的球隊都對木柵都充滿印象，「不來其實沒有處罰，但我跟他們說，人生是單行道，當大家以後在聊哪一場比賽誰打得很精彩、誰投進絕殺多爽等等的時候，你如果不在場，那不是很可惜嗎？我們不用是最強的，但我希望我們是最有文化、最有禮貌、最有精神的一支球隊。」

除了精神可嘉，陣中不乏亮眼球員，身高191公分的吳東鴻本季摘下90個籃板，分組高居第二名，僅落後ACE的陳祈華1個，而且國小沒有籃球基礎的他只打了不到2年球，已經可以分擔前鋒甚至後衛的任務。

「國小是打好玩的，進來球隊後因為學長不多，很快就需要我們上場，一開始是真的連球都不太會運，花了一兩個月適應，現在是滿喜歡這種打法的。」吳東鴻今天得到4分、12籃板，他表示雖然球隊還是乙組，未來希望能繼續挑戰更高殿堂。

另一位是經常拚到倒在地上的張允睿，事實上他前陣子才在練習時受傷流血，緊急送醫，足見他「拚命三郎」個性，他表示今天進攻身材太劣勢，不過團隊防守還不錯。

張允睿的父親是資深籃球雜誌編輯，自小就有看不完的「課外讀物」，他笑說幾乎每期都會看，「從中獲得最多的就是很多球員的故事、內心世界與奮鬥精神，也學了很多專業術語跟用法，我確實是滿幸運的。」

正因這層關係，張允睿從小打球觀念就很成熟，此役獲得3分、3助攻，一手精準後場長傳相當驚豔，他也樂於當一位團隊球員，他笑說：「我確實有特別練長傳的角度，可能也是教練教得好，我沒有一定要得分，每個球員上場就是把自己的工作做好，在場上各司其職。」

