自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》2023年助遊騎兵豪奪首冠 左投希尼宣布高掛球鞋

2025/12/29 09:10

曾在2023年效力遊騎兵的希尼，今天宣告引退。（資料照，法新社）曾在2023年效力遊騎兵的希尼，今天宣告引退。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕曾在2023年幫助德州遊騎兵奪下首座世界大賽冠軍的左投希尼（Andrew Heaney），在他個人的社群媒體X上宣布將卸下球員身分、高掛球鞋引退。

目前34歲的希尼，在2012年選秀以首輪第9順位被馬林魚挑中，兩年後即獲得登上最高殿堂的機會，正式開啟大聯盟生涯，他經歷了12年球季，除了馬林魚外，還先後效力過天使、洋基、道奇、遊騎兵與海盜，總計230場出賽（先發208場），1136.2局的投球送出1156次三振，拿下56勝72敗，防禦率4.57，ERA+92。

其中希尼在2023年加盟遊騎兵時期，拿下單季最多的10勝，成為輪值的要角之一，也幫助球隊一路過關斬將闖進世界大賽，面對對手響尾蛇累計5.2局的投球僅失1分，讓遊騎兵最終以4勝1敗之姿，拿下隊史唯一一座世界大賽冠軍。

希尼在個人社群媒體宣布引退，文中還貼出當年為遊騎兵奪下冠軍的、手捧冠軍金盃的圖片，他表示，不是所有人都有機會到各個地方旅遊，並在不同的地方遇見許多美妙的人們，且對自己能夠把握機會成就自己感到非常驕傲，「但我現在已經準備好，專注在當個好丈夫、好爸爸、優秀的一家之主，並積極參與社區成為當中的一分子，謝謝你們喜歡我並曾給予我支持。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中