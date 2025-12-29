MLB》2023年助遊騎兵豪奪首冠 左投希尼宣布高掛球鞋

曾在2023年效力遊騎兵的希尼，今天宣告引退。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕曾在2023年幫助德州遊騎兵奪下首座世界大賽冠軍的左投希尼（Andrew Heaney），在他個人的社群媒體X上宣布將卸下球員身分、高掛球鞋引退。

目前34歲的希尼，在2012年選秀以首輪第9順位被馬林魚挑中，兩年後即獲得登上最高殿堂的機會，正式開啟大聯盟生涯，他經歷了12年球季，除了馬林魚外，還先後效力過天使、洋基、道奇、遊騎兵與海盜，總計230場出賽（先發208場），1136.2局的投球送出1156次三振，拿下56勝72敗，防禦率4.57，ERA+92。

其中希尼在2023年加盟遊騎兵時期，拿下單季最多的10勝，成為輪值的要角之一，也幫助球隊一路過關斬將闖進世界大賽，面對對手響尾蛇累計5.2局的投球僅失1分，讓遊騎兵最終以4勝1敗之姿，拿下隊史唯一一座世界大賽冠軍。

希尼在個人社群媒體宣布引退，文中還貼出當年為遊騎兵奪下冠軍的、手捧冠軍金盃的圖片，他表示，不是所有人都有機會到各個地方旅遊，並在不同的地方遇見許多美妙的人們，且對自己能夠把握機會成就自己感到非常驕傲，「但我現在已經準備好，專注在當個好丈夫、好爸爸、優秀的一家之主，並積極參與社區成為當中的一分子，謝謝你們喜歡我並曾給予我支持。」

