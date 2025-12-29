NBA》下半場火力全開！被馬刺三殺的雷霆擊潰七六人止連敗

霍倫格姆。（路透）

〔體育中心／綜合報導〕前面面對馬刺3場皆吞敗的雷霆，今天在主場迎戰七六人，團隊在下半場火力全開，靠著霍倫格姆（Chet Holmgren）與「SGA」吉爾吉斯亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）的帶領，率隊以129：104擊退七六人，中止2連敗。

雷霆團隊在上半場的投籃命中率高達6成，不過七六人則靠馬克西（Tyrese Maxey）前兩節爆砍23分持續追趕，甚至在第2節剩下1分42秒時投進外線三分超前比數，但「SGA」隨後也用三分球要回領先，半場結束雷霆只有2分的優勢。

不過易籃後，雷霆火力全開，「SGA」在第3節拿下11分，率隊單節砍進38分奠定勝基，即便進入末節雷霆給予板凳出賽空間，仍一度將分差拉開至27分，最終輕鬆收下比賽勝利。

霍倫格姆今日17投12中，包括三分球4中2，攻下全場最高29分外帶9籃板，吉爾吉斯亞歷山大13投10中，外帶罰球9罰7中挹注27分5助攻2抄截，將連續得分至少20分的場次延續到103場，並在前3節打完就打卡下班。

七六人部分，馬克西得到28分全隊最高，葛林姆斯（Quentin Grimes）13分進帳，喬治（Paul George）12分，恩比德（Joel Embiid）則因腳踝傷勢今天未出賽。

