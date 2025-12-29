自由電子報
台灣傳奇電競名將Karsa退役 11年職業生涯畫句點

2025/12/29 12:01

台灣電競「英雄聯盟」傳奇打野選手Karsa（洪浩軒）昨天在社群媒體宣布退役。（取自臉書）台灣電競「英雄聯盟」傳奇打野選手Karsa（洪浩軒）昨天在社群媒體宣布退役。（取自臉書）

〔中央社〕台灣電競「英雄聯盟」傳奇打野選手Karsa（洪浩軒）昨天在社群媒體宣布退役，結束長達11年職業生涯。他說，雖未能拿到世界冠軍、留下一絲遺憾，但自己在這條路上已經很幸運。

現年28歲的傳奇打野名將Karsa，職業生涯從2014年起步，最輝煌時期絕對是與中路選手Maple（黃熠棠）、輔助選手SwordArt（胡碩傑）攜手，在台港澳賽區共創「閃電狼王朝」，成為粉絲心中永遠的回憶。

之後，Karsa赴對岸挑戰中國LPL賽區。細數其生涯成就，包含2018年季中邀請賽MSI冠軍、連續6年登上世界大賽舞台，甚至2020年打進世界大賽4強，還曾幫助台灣摘下杭州亞運銀牌；只是隨著近兩年狀態下滑，加上同期選手陸續退役，讓Karsa做出告別選手生涯決定。

Karsa透過影片指出，這幾年一直在思考退役問題，尤其在LPL賽區最後2年都是在替補席，所幸透過亞運重新找回比賽熱情；沒想到加入太平洋職業聯賽（PCS）戰隊中信飛牡蠣後，表現不如預期，導致他再度萌生休息念頭。

看著年紀相仿的韓國名將Faker（李相赫）依舊宰制「英雄聯盟」，Karsa遵循內心渴望重返世界大賽的聲音，並帶著這股信念堅持到今年賽季、披上傳統勁旅Talon戰袍，即便過程有些波折，但總算如願再嚐世界大賽舞台的滋味。

Karsa回憶，第1賽段的狀況，差到主動向戰隊提出更換打野選手，同時也對自己越來越沒信心；期間他試過很多方法，心靈治療、看身心科，甚至每天與聊天機器人ChatGPT取暖，「最大幫助是看身心科，找回以前比賽感覺。」

不過，最後Karsa仍未能完成世界冠軍目標，讓他的生涯留下一絲遺憾。他表示，當下有點捨不得離開舞台，內心很想哭，但還是希望笑著跟大家告別，「我覺得自己已經很幸運，這條路上遇到很多貴人，特別要感謝我的媽媽、哥哥，一路來支持跟幫助。」

