NBA》塔圖姆不在我扛！ 布朗連9場30+追平「大鳥」神紀錄

布朗（中）連續9場至少拿到30分，追平隊史紀錄。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕塞爾提克今天客場挑戰拓荒者，儘管最終108比114踢館失敗，不過本季扛下一哥重任的布朗（Jaylen Brown）轟下37分，連續9場得分破30分，追平傳奇「大鳥」博德（Larry Bird）寫下的隊史紀錄。

本賽季一哥塔圖姆（Jayson Tatum）因為右腳阿基里斯腱撕裂關係，尚未有復出時間表，布朗一肩扛起球隊核心大任，賽季平均29.4分6.3籃板，值得一提的是，加上今天又轟下37分，他已經連續9場比賽得分破30分，追平博德寫下的隊史最長紀錄。

請繼續往下閱讀...

根據塞爾提克球團數據，球隊最長連續30分場次為9場，目前由布朗、博德共同保有，第2長則為皮爾斯（Paul Pierce）的7場。

目前塞爾提克12月打了10場比賽，布朗僅一場比賽得分未破30分，再往前看的話，上一次得分未達30分，是11月22日敗給籃網的比賽，該場布朗18投9中攻下26分。

本季在塔圖姆右腳阿基里斯腱、不知道能否復出下，本預期塞爾提克戰績會明顯下滑，休賽季送走哈勒戴（Jrue Holiday）、波辛傑斯（Kristaps Porziņģis）等操作，也讓外界以為球隊這季放棄戰績，不過在布朗帶領下，目前戰績19勝12敗東部第3，依然保有競爭力。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法