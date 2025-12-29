自由電子報
中職》傳出鎖定兩新洋投前 富邦先宣布續約魔力藍、鈴木駿輔

2025/12/29 11:07

悍將與魔力藍完成續約。（富邦提供）悍將與魔力藍完成續約。（富邦提供）

〔記者林宥辰／台北報導〕富邦悍將持續佈局新球季外籍戰力，球團今日宣布，與本季表現亮眼的洋投魔力藍及日籍投手鈴木駿輔完成續約，兩人新球季將持續披上悍將戰袍。

魔力藍於本季傷癒復出後加入富邦悍將，全季先發出賽23場，投球局數達139局，繳出10勝、防禦率2.98、每局被上壘率1.25、111次三振的成績，為悍將陣中勝投數最多的投手。整季穩定的投球內容，使其成為悍將最安定的先發輪值成員之一。

場下，魔力藍與隊友及球迷互動密切，球季結束後更特別回到新莊棒球場參加球迷感恩會，與悍將家人近距離互動，是大家眼中的「Good Teammate」！

日籍投手鈴木駿輔於今年季中加盟富邦悍將，先從二軍出發，在二軍出賽8場拿下5勝，投39局無責失分，刷新中華職棒二軍無失分紀錄，展現極佳壓制力。隨後獲得升上一軍機會，在一軍先發5場拿下2勝、防禦率2.51，同樣繳出高水準表現。

球季結束後，鈴木駿輔持續留隊參與秋訓，積極備戰新球季，並同樣出席球迷感恩會，展現好歌喉，與悍將家人們同樂。

悍將球團表示，魔力藍是本季悍將先發輪值中的重要支柱，無論是場上穩定度或場下團隊凝聚力皆扮演關鍵角色；鈴木駿輔則把握機會證明自身實力，從二軍到一軍逐步站穩腳步，球團於球季結束後即與魔力藍及鈴木駿輔展開續約洽談，雙方在近期達成共識，確定新球季將持續為悍將效力。球團期待兩位投手在新球季延續良好狀態，與團隊共同迎接新的挑戰，朝更高目標邁進。

至於日前傳出富邦鎖定美職3A級洋投Erick Leal、樂天桃猿2021年無緣報到的洋投威克神（Aaron Wilkerson），悍將球團表示：「目前外籍戰力補強已有鎖定人選，並正密切進行中，若有確定消息將一併對外公布。」

悍將與鈴木駿輔完成續約。（富邦提供）悍將與鈴木駿輔完成續約。（富邦提供）

