自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 日職

棒球》大阪桐蔭「最強世代」王牌、曾對台灣隊登板 柿木蓮25歲第二人生

2025/12/29 11:56

柿木蓮。（資料照，記者林宥辰攝）柿木蓮。（資料照，記者林宥辰攝）

〔記者林宥辰／綜合報導〕大阪桐蔭高中時期以「黃金世代王牌」之姿，柿木蓮曾率隊完成春夏甲子園連霸，也曾在2018年宮崎亞青代表地主日本隊出戰。進入職棒後，柿木蓮加入北海道日本火腿隊，但僅在一軍留下過4場出賽，就在去年底被釋出。

柿木蓮2018年參與宮崎U18亞青時，和當時同樣紅極一時的甲子園對手吉田輝星聯手，面對台灣隊先後登板。台灣隊該役在王彥程主投、戴培峰和邱智呈等打者發揮下，讓兩位日本甲子園王牌都失分。

柿木蓮去年遭釋出後，在仍有獨立聯盟、社會人，甚至中職球團邀約下，仍選擇引退。今年25歲的他，決定擔任保險業務，尋求第二人生。

據日媒《Number Web》專訪報導，柿木蓮是在一次友人邀約下，與現任職公司社長餐敘，聊天話題也漸漸從棒球轉移到入社工作的可能性。

柿木坦言：「說真的，我連保險公司是做什麼的都不知道。就算聽到『業務』，也完全不知道該做些什麼。」

自評一直是「靠棒球吃飯」的柿木蓮，坦言自己不擅長念書，但確實也不能一直逃避。入社前的考試，一開始以為拿了70分有望過關，在社長「一定要拿100分」的督促下，柿木蓮在友人家發憤苦讀，從商品內容到向客戶提案所需的專業知識，全都硬著頭皮記進腦袋，「照著社長說的做，總算在最後過關了。」

過去習以為常拿著手套登板，如今雙手都得打字、眼睛面對電腦螢幕處理文書，柿木蓮坦言仍在習慣，也刻意練習打字。至於原本的棒球生活，柿木蓮坦言仍會想打球，他苦笑說，上回社內舉辦紅白賽，自己登板但投得不太好，「畢竟是軟式球，感覺有差，且那陣子體重也增加了。」

環境在變，身邊的人也不斷改變。職棒世界終究嚴酷，但關鍵在於能否適應環境、找到成長的出口。對柿木而言，如今只是剛踏出第一步。他說：「做人、打招呼等等，在社會上都很重要。而我過去一直打棒球的事實不會消失，這點我想好好珍惜。」

25歲開啟第二人生，對於未來，柿木蓮說：「最想的當然還是靠棒球過活，但現在對未來還沒有很具體的藍圖。至少先把工作做好，結婚，建立幸福的家庭，目前對於未來，暫時只想到這些。不過在工作中，我真切感受到『人與人的連結』有多重要。我想珍惜每一次相遇，也希望成為一個會被珍惜的人。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中