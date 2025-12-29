棒球》大阪桐蔭「最強世代」王牌、曾對台灣隊登板 柿木蓮25歲第二人生

柿木蓮。（資料照，記者林宥辰攝）

〔記者林宥辰／綜合報導〕大阪桐蔭高中時期以「黃金世代王牌」之姿，柿木蓮曾率隊完成春夏甲子園連霸，也曾在2018年宮崎亞青代表地主日本隊出戰。進入職棒後，柿木蓮加入北海道日本火腿隊，但僅在一軍留下過4場出賽，就在去年底被釋出。

柿木蓮2018年參與宮崎U18亞青時，和當時同樣紅極一時的甲子園對手吉田輝星聯手，面對台灣隊先後登板。台灣隊該役在王彥程主投、戴培峰和邱智呈等打者發揮下，讓兩位日本甲子園王牌都失分。

柿木蓮去年遭釋出後，在仍有獨立聯盟、社會人，甚至中職球團邀約下，仍選擇引退。今年25歲的他，決定擔任保險業務，尋求第二人生。

據日媒《Number Web》專訪報導，柿木蓮是在一次友人邀約下，與現任職公司社長餐敘，聊天話題也漸漸從棒球轉移到入社工作的可能性。

柿木坦言：「說真的，我連保險公司是做什麼的都不知道。就算聽到『業務』，也完全不知道該做些什麼。」

自評一直是「靠棒球吃飯」的柿木蓮，坦言自己不擅長念書，但確實也不能一直逃避。入社前的考試，一開始以為拿了70分有望過關，在社長「一定要拿100分」的督促下，柿木蓮在友人家發憤苦讀，從商品內容到向客戶提案所需的專業知識，全都硬著頭皮記進腦袋，「照著社長說的做，總算在最後過關了。」

過去習以為常拿著手套登板，如今雙手都得打字、眼睛面對電腦螢幕處理文書，柿木蓮坦言仍在習慣，也刻意練習打字。至於原本的棒球生活，柿木蓮坦言仍會想打球，他苦笑說，上回社內舉辦紅白賽，自己登板但投得不太好，「畢竟是軟式球，感覺有差，且那陣子體重也增加了。」

環境在變，身邊的人也不斷改變。職棒世界終究嚴酷，但關鍵在於能否適應環境、找到成長的出口。對柿木而言，如今只是剛踏出第一步。他說：「做人、打招呼等等，在社會上都很重要。而我過去一直打棒球的事實不會消失，這點我想好好珍惜。」

25歲開啟第二人生，對於未來，柿木蓮說：「最想的當然還是靠棒球過活，但現在對未來還沒有很具體的藍圖。至少先把工作做好，結婚，建立幸福的家庭，目前對於未來，暫時只想到這些。不過在工作中，我真切感受到『人與人的連結』有多重要。我想珍惜每一次相遇，也希望成為一個會被珍惜的人。」

