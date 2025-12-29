自由電子報
永慶高中9位國手創紀錄 嘉義城隍廟參拜感謝

2025/12/29 12:09

嘉義縣立永慶高女足國手到嘉義城隍廟感謝廟方的大力支持。（圖由永慶高中提供）嘉義縣立永慶高女足國手到嘉義城隍廟感謝廟方的大力支持。（圖由永慶高中提供）

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕嘉義縣立永慶高中運動項目表現亮眼，今年共有9位學生披上國家隊戰袍，締造校史新高紀錄。為感謝嘉義城隍廟對學校體育發展的支持與贊助，校長郭春松今天上午率領全體國手學生及教練前往城隍廟參拜，表達誠摯感謝之意，由城隍廟董事長楊嘉南接待並陪同上香。

郭春松指出，永慶高中9位國手涵蓋跆拳道、木球、女子足球等項目。其中跆拳道好手陳彥蓉更榮獲雙重國手資格，代表台灣出征2025年世界青少年跆拳道錦標賽及亞洲青少年跆拳道錦標賽，並於亞洲賽勇奪女子51公斤級金牌，為國爭光，獲頒今年國光體育獎章三等三級 。

林耘蓁參加2025年印尼亞洲盃木球錦標賽，傑出的表現幫助球隊奪得女子團體桿數銀牌與女子雙人桿數銅牌。

足球領域方面，永高有蘇筠婷、侯玉軒、黃雪芬、吳至秦、黃鈺真等5員入選2025年第3屆巴林亞洲青年運動會女子足球國家代表隊，最終獲得第三名佳績，為台灣青年女子足球寫下光榮紀錄。陳薇中則在 2025年世界中學生五人制足球錦標賽（巴西）擔任國手，隨隊征戰國際，並取得女子組第四名成績。

值得一提的是，陳心一於2025年10月遠赴約旦參加U17女子亞洲盃資格賽晉級決賽，取得2026年4月30日至5月17日在中國舉行2026年U17女子亞洲盃資格，將繼續披國家戰袍爭取佳績。

郭春松表示，嘉義城隍廟長年致力於地方公益與青年體育發展，對永慶學生的贊助與鼓勵，是孩子們能安心訓練、專注備賽的堅實後盾。學校同時也誠摯感謝嘉義長庚醫院在運動醫療與健康管理方面的協助，給予學生專業的體能照護與復健支持，成為選手在賽場上穩定發揮、健康前行的重要後盾。

嘉義縣立永慶高中9位國手到嘉義城隍廟感謝廟方支持。（圖由永慶高中提供）嘉義縣立永慶高中9位國手到嘉義城隍廟感謝廟方支持。（圖由永慶高中提供）

嘉義縣立永慶高中出了9位國手創紀錄，到嘉義城隍廟參拜感謝廟方支持經費。（圖由永慶高中提供）嘉義縣立永慶高中出了9位國手創紀錄，到嘉義城隍廟參拜感謝廟方支持經費。（圖由永慶高中提供）

