自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 籃球 學生籃球

HBL》光復高中5人得分雙位數 輕取三重商工連8屆闖8強

2025/12/29 12:28

何鉦凱繳出21分、6籃板、8助攻、4抄截、4阻攻，帶領光復高中晉級8強。（高中體總提供）何鉦凱繳出21分、6籃板、8助攻、4抄截、4阻攻，帶領光復高中晉級8強。（高中體總提供）

〔記者林岳甫／綜合報導〕光復高中今天在114學年HBL男子甲級外卡賽，以86：68輕取三重商工，沒有意外還是搭上8強晉級列車，也是連8屆躋身8強。

光復在12強複賽因連續敗給能仁家商、東泰高中，即使有贏高苑工商、錦和高中，但也在最後1場敗給南湖高中，以2勝3敗排在分組第4，繼2019年後再度落入外卡賽，至於三重昨天驚濤駭浪逆轉高苑工商。光復、三重在本季預賽交手，光復22分之差大勝。

由於是1場定生死的比賽，光復主帥陳定杰就希望球員能在開賽就上緊發條，光復首節打完就取得雙位數領先，在第2、3、4節依舊維持優勢，最終就打下勝利，挺進明年2月登場的8強賽，隊史從107學年首次晉級8強，如今也完成連8屆挺進8強的紀錄。

光復此仗表現最佳為何鉦凱，繳出21分、6籃板、8助攻、4抄截、4阻攻，王耀霆飆進4顆三分球，貢獻14分、11籃板，莊立安11分、4籃板、4助攻，金右翔斬獲15分，鄭禹恩挹注13分。

三重上屆在16預賽止步，本屆則在12強出局，下屆只能再從資格賽捲土重來，至於今天表現最佳為李定洋的26分、14籃板。

王耀霆飆進4顆三分球，貢獻14分、11籃板。（高中體總提供）王耀霆飆進4顆三分球，貢獻14分、11籃板。（高中體總提供）

何鉦凱繳出21分、6籃板、8助攻、4抄截、4阻攻，帶領光復高中晉級8強。（高中體總提供）何鉦凱繳出21分、6籃板、8助攻、4抄截、4阻攻，帶領光復高中晉級8強。（高中體總提供）

光復高中鄭禹恩挹注13分。（高中體總提供）光復高中鄭禹恩挹注13分。（高中體總提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中