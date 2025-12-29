HBL》光復高中5人得分雙位數 輕取三重商工連8屆闖8強

何鉦凱繳出21分、6籃板、8助攻、4抄截、4阻攻，帶領光復高中晉級8強。（高中體總提供）

〔記者林岳甫／綜合報導〕光復高中今天在114學年HBL男子甲級外卡賽，以86：68輕取三重商工，沒有意外還是搭上8強晉級列車，也是連8屆躋身8強。

光復在12強複賽因連續敗給能仁家商、東泰高中，即使有贏高苑工商、錦和高中，但也在最後1場敗給南湖高中，以2勝3敗排在分組第4，繼2019年後再度落入外卡賽，至於三重昨天驚濤駭浪逆轉高苑工商。光復、三重在本季預賽交手，光復22分之差大勝。

請繼續往下閱讀...

由於是1場定生死的比賽，光復主帥陳定杰就希望球員能在開賽就上緊發條，光復首節打完就取得雙位數領先，在第2、3、4節依舊維持優勢，最終就打下勝利，挺進明年2月登場的8強賽，隊史從107學年首次晉級8強，如今也完成連8屆挺進8強的紀錄。

光復此仗表現最佳為何鉦凱，繳出21分、6籃板、8助攻、4抄截、4阻攻，王耀霆飆進4顆三分球，貢獻14分、11籃板，莊立安11分、4籃板、4助攻，金右翔斬獲15分，鄭禹恩挹注13分。

三重上屆在16預賽止步，本屆則在12強出局，下屆只能再從資格賽捲土重來，至於今天表現最佳為李定洋的26分、14籃板。

王耀霆飆進4顆三分球，貢獻14分、11籃板。（高中體總提供）

何鉦凱繳出21分、6籃板、8助攻、4抄截、4阻攻，帶領光復高中晉級8強。（高中體總提供）

光復高中鄭禹恩挹注13分。（高中體總提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法