網球》輸掉「性別大戰」 莎芭蓮卡：不明白外界為何用負面角度討論

在杜拜舉辦的網球「性別大戰」表演賽引起熱烈討論。（美聯社）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕在杜拜舉辦的網球「性別大戰」表演賽引起熱烈討論，最終世界球后莎芭蓮卡（Aryna Sabalenka）以兩個3：6敗給男單好手基里奧斯（Nick Kyrgios），賽後她對外界的負面評論有話直說，「我不明白為何大家要用負面的方式討論。」

過去網壇也曾辦過性別大戰，1973年由金恩（Billie Jean King）出戰里格斯（Bobby Riggs），當時正值巔峰的金恩以6：4、6：3、6：3擊敗已經55歲的里格斯。

如今相隔多年後再次舉辦男、女選手對壘的比賽也因發討論，莎芭蓮卡敗給曾是溫布頓男單亞軍的基里奧斯，她說：「我打出很多精彩好球，對上他打得很吃力，在很疲憊，但我很享受。」

對於外界的負面評價，莎芭蓮卡說：「這場比賽很有娛樂性，這不是一場6：0、6：0毫無懸念的比賽，而是一場真正的對決，它為網球吸引更多關注，有些人也會傳訊息鼓勵我，告訴我他們會看比賽，因此我覺得大家應該將目光放在這項運動，我不明白這件事有什麼不好，也不知道為何有人要用負面的角度看待。」

莎芭蓮卡說：「我認為我打出一場漂亮的比賽，他曾陷入困境而且很緊張，比賽的水準很高，下次再對上他時，我會了解他的戰術，我知道他的優點和弱點，我相信那會是一場精彩比賽。」

至於基里奧斯盛讚對手是一位優秀的球員和偉大的冠軍，「這是一場精彩的比賽，我認為這對網球來說向前邁出重要一步。」

