路跑》戴資穎雲端陪跑！ 2026 Wings for Life 全球路跑報名啟動

2025/12/29 12:59

戴資穎將在雲端陪大家完成Wings for Life公益路跑。（Red Bull提供）戴資穎將在雲端陪大家完成Wings for Life公益路跑。（Red Bull提供）

〔記者吳孟儒／台北報導〕由Wings for Life 脊髓損傷研究基金會主辦的第13屆「Wings for Life全球路跑」將於2026年5月10日（週日）台灣時間晚間7點與全球各地跑者同步開跑，活動報名費及所有募款金額將全數投入脊髓損傷研究，持續朝「找出治癒方法」的目標邁進。

這場公益路跑沒有被設定的跑步距離，參賽者將由Red Bull運動員戴資穎擔任「虛擬終結者號」來決定最終成績。「終結者號」將在跑者出發30分鐘後在雲端出發追逐，跑者能透過耳機聽到戴資穎的聲音與鼓勵，當跑者被追上時，比賽即宣告結束。獨特的賽事設計為公益路跑增添樂趣，也邀請民眾一同以行動支持公益，為不能跑的人而跑。

賽事報名於即日起正式展開，並將於1月23日至1月30日推出「揪好友一起跑（Bring a friend）」行動。凡於指定期間內完成報名，即可獲得另一組參賽資格代碼，跑者能邀請更多親友一同參與，讓更多人加入支持脊髓損傷研究的行列。

Wings for Life全球路跑這場賽事不設距離門檻，無論想挑戰的是 50 公里還是 50 步，每一步的努力都將匯聚成改變脊髓損傷患者未來的力量。因此，Wings for Life 脊髓損傷研究基金會號召各大跑團與運動社團於2026年5 月 10 日共同開跑。跑者可透過Wings for Life 全球路跑APP創建專屬的跑團賽事，邀請親友在熟悉的跑步路線進行賽事，或是選擇至中正紀念堂參與團跑，以實際行動支持脊髓損傷研究。

回顧 2025 年，Wings for Life全球路跑創下歷年新高紀錄，吸引來自191 個國家、超過 31 萬名跑者參與，成功募集 860 萬歐元，目前已資助超過300個研究計劃。相關研究成果包含已成功幫助脊髓損傷患者David Mzee重新站立並踏上第一步，並在對抗脊髓損傷後神經纖維損害方面取得突破性的進展。基金會將持續把賽事所得全數資助脊髓損傷研究，邀請全台跑者立即行動，在 2026 年與全球跑友和運動員雲端同行。

