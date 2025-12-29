自由電子報
NBA》詹姆斯超過8成命中率聯手東契奇 率湖人終止3連敗

2025/12/29 13:13

詹姆斯。（美聯社）詹姆斯。（美聯社）

〔記者林岳甫／綜合報導〕近況不佳的湖人隊今天在主場發憤圖強，東契奇（Luka Doncic）、詹姆斯（LeBron James）聯手斬獲58分，湖人最終以125：101大勝國王，終結3連敗低潮。

由於里維斯（Austin Reaves）在耶誕大戰對火箭之戰打完上半場就受傷，如今湖人就剩東契奇、詹姆斯領軍。

面對在西部排名倒數第2的國王，詹姆斯首節就拿10分率隊取得領先，東契奇於第2節接管單節又轟15分，兩位超級明星各自貢獻，幫助湖人半場結束以68：53領先國王。

易籃後，湖人除了詹姆斯、東契奇之外，八村壘也有所貢獻，板凳出發的史密斯（Nick Smith Jr.）更提供不少火力，紫金大軍最多更是領先多達26分，最終也成功在主場贏球，終結3連敗低潮。

詹姆斯此仗手感很順，以13投11中包括1顆三分球，獲24分、5助攻和3籃板，東契奇砍5顆三分球，攻下34分外帶7助攻、5籃板，八村壘拿12分，艾頓（Deandre Ayton）11分、11籃板，至於史密斯也是居功厥偉，他轟5顆三分球斬獲21分。

國王方面，德羅森（DeMar DeRozan）22分最多，雷諾德（Maxime Raynaud）16分、10籃板，魏斯布魯克（Russell Westbrook）貢獻13分，板凳球員也有3人得分超過雙位數，但團隊僅命中8顆三分球，也成為難敵湖人的致命傷。

