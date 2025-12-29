自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 競技運動 排球

苗縣立苑中5選手ISF U15世排賽奪銀 地方催生國際排館獲鍾東錦應允

2025/12/29 14:23

苗栗縣立苑裡高中5名排球選手，奪得世界排球賽銀牌，苗栗縣長鍾東錦（前右6）等人頒發獎勵金。（記者張勳騰攝）苗栗縣立苑裡高中5名排球選手，奪得世界排球賽銀牌，苗栗縣長鍾東錦（前右6）等人頒發獎勵金。（記者張勳騰攝）

〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗縣立苑裡高中排球隊5名選手入選國家代表隊，參加ISF U15 世界中學生排球錦標賽，選手們不畏人高馬大的歐美選手，一路過關斬將，奪得銀牌；苗栗縣長鍾東錦今（29）日接見表揚縣籍選手與教練致贈獎勵金，肯定5名選手的優異表現，為苗栗爭光；與會的苑裡鎮代會主席洪晃琦建議在苑裡興建一座國際級排球館，全力發展排球運動，獲鍾東錦應允，表示將全力推動。

這項比賽是12月初在中國陝西省商洛市舉辦，有來自各國的12支勁旅，國家代表隊在來自世界各國的勁旅環伺下展現堅強實力與團隊默契，一路過關斬將，從8強一直打入4強，最後與伊朗爭奪冠軍，奪得銀牌，為台灣及苗栗爭光，也讓苗栗排球再次站上國際舞台。

苗縣府教育處長葉芯慧指出，縣立苑裡高中長期深耕基層排球訓練，並兼顧學業與運動發展，讓選手能在穩定環境中成長。近年來，球隊成績屢創新高，今年更一舉奪下全國五大排球盃賽冠軍，此次獲選5位獲選國手並獲得佳績，更是展現平日積累的深厚功力。

洪晃琦及縣議員徐永煌致詞時建議在苑裡鎮興建一座國際排球館，全力推動苑裡鎮排球運動，未來不僅能舉辦國際賽事，也能帶動地方觀光。

鍾東錦除肯定這5名選手的優異表現，大讚是台灣、苗栗之光。並表示，目前已看中縣立苑裡高中旁一塊國有地，將向國有財產署申請撥用，等土地撥用後，再提出計劃書向運動部爭取經費，並自籌配合款，一步一腳印來推動興建國際排球館，希望能在兩、三年內有好的成績。

苗栗縣立苑裡高中排球隊長柯昱承（左）致贈簽名球給縣長鍾東錦。（記者張勳騰攝）苗栗縣立苑裡高中排球隊長柯昱承（左）致贈簽名球給縣長鍾東錦。（記者張勳騰攝）

苗栗縣長鍾東錦（左2）致贈奪得世界排球賽銀牌的縣立苑裡高中5名排球選手。（記者張勳騰攝）苗栗縣長鍾東錦（左2）致贈奪得世界排球賽銀牌的縣立苑裡高中5名排球選手。（記者張勳騰攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中