苗縣立苑中5選手ISF U15世排賽奪銀 地方催生國際排館獲鍾東錦應允

苗栗縣立苑裡高中5名排球選手，奪得世界排球賽銀牌，苗栗縣長鍾東錦（前右6）等人頒發獎勵金。（記者張勳騰攝）

〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗縣立苑裡高中排球隊5名選手入選國家代表隊，參加ISF U15 世界中學生排球錦標賽，選手們不畏人高馬大的歐美選手，一路過關斬將，奪得銀牌；苗栗縣長鍾東錦今（29）日接見表揚縣籍選手與教練致贈獎勵金，肯定5名選手的優異表現，為苗栗爭光；與會的苑裡鎮代會主席洪晃琦建議在苑裡興建一座國際級排球館，全力發展排球運動，獲鍾東錦應允，表示將全力推動。

這項比賽是12月初在中國陝西省商洛市舉辦，有來自各國的12支勁旅，國家代表隊在來自世界各國的勁旅環伺下展現堅強實力與團隊默契，一路過關斬將，從8強一直打入4強，最後與伊朗爭奪冠軍，奪得銀牌，為台灣及苗栗爭光，也讓苗栗排球再次站上國際舞台。

苗縣府教育處長葉芯慧指出，縣立苑裡高中長期深耕基層排球訓練，並兼顧學業與運動發展，讓選手能在穩定環境中成長。近年來，球隊成績屢創新高，今年更一舉奪下全國五大排球盃賽冠軍，此次獲選5位獲選國手並獲得佳績，更是展現平日積累的深厚功力。

洪晃琦及縣議員徐永煌致詞時建議在苑裡鎮興建一座國際排球館，全力推動苑裡鎮排球運動，未來不僅能舉辦國際賽事，也能帶動地方觀光。

鍾東錦除肯定這5名選手的優異表現，大讚是台灣、苗栗之光。並表示，目前已看中縣立苑裡高中旁一塊國有地，將向國有財產署申請撥用，等土地撥用後，再提出計劃書向運動部爭取經費，並自籌配合款，一步一腳印來推動興建國際排球館，希望能在兩、三年內有好的成績。

苗栗縣立苑裡高中排球隊長柯昱承（左）致贈簽名球給縣長鍾東錦。（記者張勳騰攝）

苗栗縣長鍾東錦（左2）致贈奪得世界排球賽銀牌的縣立苑裡高中5名排球選手。（記者張勳騰攝）

