NBA》浪費柯瑞39分神演出！勇士關鍵時刻狂輸11場、柯爾：我的責任

柯瑞。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕勇士今天浪費當家明星柯瑞（Stephen Curry）41分鐘39分表現，在延長賽被暴龍巴恩斯（Scottie Barnes）23分、25籃板、10助攻超級大三元輾壓，以127：141中斷3連勝，賽後勇士的訪談，再次突顯本季他們在關鍵時刻的表現有多不理想。

總教練柯爾（Steve Kerr）賽後坦言，「這感覺糟透了，我們打出幾波小高潮、我們有機會建立起氣勢、我們控制整場比賽，然後我們讓勝利給溜走了。」柯瑞則說道：「我們做的事情足以讓我們贏球，也為自己取得足夠的優勢。但卻沒有辦法搶到籃板還發生太多失誤。對手加強了防守壓力，而我們在關鍵時刻就是拿不出對策。」

請繼續往下閱讀...

《NBC Sports Bay Area》記者波爾（Monte Poole）直言，如果柯爾與柯瑞的話聽起來很熟悉，那並不意外，因為勇士本季在「關鍵時刻（Clutch games），最後5分鐘差距在5分內」的比賽，共有17場輸掉11場，而且還是本季第7次讓對手在落後雙位數的情況下逆轉奪勝。

本場比賽勇士因為21次失誤讓暴龍拿到35分，賽後柯爾在受訪時指著自己扛責，並點出問題所在：「就是失誤，在第三節末和第四節末，我們亂了陣腳，在那些時段我必須讓球隊更有組織。這是我的責任。對手加壓，而我們應對不佳，他們靠我們的失誤拿了35分。這就是比賽輸掉的原因。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法