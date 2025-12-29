自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 籃球 NBA

NBA》浪費柯瑞39分神演出！勇士關鍵時刻狂輸11場、柯爾：我的責任

2025/12/29 16:07

柯瑞。（法新社）柯瑞。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕勇士今天浪費當家明星柯瑞（Stephen Curry）41分鐘39分表現，在延長賽被暴龍巴恩斯（Scottie Barnes）23分、25籃板、10助攻超級大三元輾壓，以127：141中斷3連勝，賽後勇士的訪談，再次突顯本季他們在關鍵時刻的表現有多不理想。

總教練柯爾（Steve Kerr）賽後坦言，「這感覺糟透了，我們打出幾波小高潮、我們有機會建立起氣勢、我們控制整場比賽，然後我們讓勝利給溜走了。」柯瑞則說道：「我們做的事情足以讓我們贏球，也為自己取得足夠的優勢。但卻沒有辦法搶到籃板還發生太多失誤。對手加強了防守壓力，而我們在關鍵時刻就是拿不出對策。」

《NBC Sports Bay Area》記者波爾（Monte Poole）直言，如果柯爾與柯瑞的話聽起來很熟悉，那並不意外，因為勇士本季在「關鍵時刻（Clutch games），最後5分鐘差距在5分內」的比賽，共有17場輸掉11場，而且還是本季第7次讓對手在落後雙位數的情況下逆轉奪勝。

本場比賽勇士因為21次失誤讓暴龍拿到35分，賽後柯爾在受訪時指著自己扛責，並點出問題所在：「就是失誤，在第三節末和第四節末，我們亂了陣腳，在那些時段我必須讓球隊更有組織。這是我的責任。對手加壓，而我們應對不佳，他們靠我們的失誤拿了35分。這就是比賽輸掉的原因。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中