體育 棒球 MLB

MLB》定義2026賽季十大球星！官網談大谷翔平：不確定是否還需要...

2025/12/29 16:32

大谷翔平。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕大聯盟官網作家雷奇（Will Leitch）在今天以「10位將定義2026賽季的球員」為題，直言在經歷一個史上最偉大，將會被許多人餘生銘記的賽季後，新賽季將面臨巨大挑戰，不過幸運的是，球界依舊有許多具有魅力的明星球員值得關注。

雷奇列出10位新賽季預計將持續震撼球迷的球員，分別是紅人游擊手克魯茲（Elly De La Cruz）、藍鳥一壘手小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）、費城人一壘手哈波（Bryce Harper）、洋基右外野手賈吉（Aaron Judge）、道奇二刀流大谷翔平、水手中外野手羅德里奎茲（Julio Rodríguez）、海盜右投史基斯（Paul Skenes）、老虎左投史庫柏爾（Tarik Skubal）、大都會右外野手索托（Juan Soto）以及目前仍是自由球員的外野手塔克（Kyle Tucker）。

雷奇提到大谷翔平時表示，「我不確定這一位是否還需要太多的解釋。無論是在2026年、2027年，還是只要他還在大聯盟奮戰的每一天，大谷永遠都會是所有話題的核心。我們之中，沒有任何人敢移開視線。」

大聯盟官網作家雷奇點名明年10位有望定義2026賽季的球員。（圖片取自大聯盟官網）

