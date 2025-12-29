自由電子報
體育 籃球 TPBL

TPBL》戰神主場與味全龍合作 出席的球員、啦啦隊名單看這裡

2025/12/29 16:27

台北戰神1月《當紅不讓》攜手味全龍開啟新年棒籃熱血篇章（戰神提供）台北戰神1月《當紅不讓》攜手味全龍開啟新年棒籃熱血篇章（戰神提供）

〔記者吳孟儒／台北報導〕台北台新戰神於1月10、11日及1月17、18日重返主場，與中華職棒味全龍攜手舉行《當紅不讓》主題活動，味全龍球星將於賽前舉辦簽名會，並化身主場主持人帶動全場氣氛。小龍女與 Taishin Wonders 亦將共同帶來開場演出，更同步推出聯名「留聲吊飾」進場限量送，由雷蒙恩、錢肯尼以及味全龍劉基鴻、李凱威親自錄製語音內容，按下吊飾即可聽見球員驚喜留言，讓球迷感受棒籃跨界的雙倍應援魅力，開啟屬於台北的新年熱血篇章。

1/10由吉力吉撈．鞏冠、劉基鴻與張政禹率先登場；1/11則由郭天信、劉俊緯與曹祐齊接力現身；1/17再由李凱威、曾聖安與拿莫・伊漾到場，三日都將舉辦賽前簽名會，並客串一日主持人，帶動現場應援，為戰神主場注入滿滿能量，讓戰友在職棒休賽季，依然有機會近距離感受職棒球星的魅力。此外，Taishin Wonders與味全龍啦啦隊小龍女也帶來限定跨界演出，連續兩個週末準備不同舞碼組合。1/10-11由馬妹、佩霓分別搭配小蛙與璦昀演出；1/17-18則由蘿拉、群群輪番與張晴、小蛙同台，也將於戰神裝備局擔任一日店長，活動最後一日1/18賽前加碼舉辦Taishin Wonders與小龍女聯合拍照會，一次收藏兩隊女孩合照的難得機會，絕對不能錯過。而味全龍吉祥物威弟將於1/10、18陪伴戰友，芮美1/18將加入應援行列，為主場增添更多歡樂氣氛。

《當紅不讓》主題日更推出聯名進場贈品「留聲吊飾」，按下按鈕即可聽見球員驚喜留言。錢肯尼挑戰以閩南語傳遞日常關心，雷蒙恩化身「萌恩」，用最可愛的語調拜託戰友進場加油，龍將們的神祕小語也藏在其中，等待球迷進場親自解密。1月份主場賽事門票現正熱賣中，台新卡及新光卡卡友享9折優惠，指定區域另推出三人同行買二送一、四人同行買三送一的戰友同行價。期待戰友們一起，為新年的每一場比賽全力應援「當紅不讓」。

