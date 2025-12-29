NBA》老鷹少主楊恩不再是非賣品？ 資深記者爆料球團前所未見態度

老鷹楊恩（左）。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕亞特蘭大老鷹隊在休賽季的優秀補強，被視為足以在兩大東部強權塞爾提克、溜馬主力受傷後闖出一片天，然而目前老鷹只打出15勝18敗的戰績排名東部第10，陣中少主楊恩（Trae Young）更被傳出可能遭到交易。

近期NBA資深記者史坦（Marc Stein）報導提到：「聯盟中越來越多人相信，老鷹隊對於交易走楊恩的態度，比以往任何時候都更加開放。」先前另一名資深記者海伊斯（Chris Haynes）曾撰文表示，老鷹對於交易「AD」戴維斯（Anthony Davis）抱持著高度的興趣。

請繼續往下閱讀...

史坦認為，如果老鷹執意交易來戴維斯的話，那楊恩不太可能繼續留在陣中。不過海伊斯的文中指出，獨行俠對楊恩不感興趣，他們更傾向透過交易換來到期合約、選秀籤，以及像里薩謝（Zaccharie Risacher）這樣的年輕側翼。

老鷹強森（Jalen Johnson）在本季打出明星級數據，場均可以拿到23.7分、10.4籃板、8.4助攻，投籃命中率52.2%、三分命中率36.7%、罰球命中率82.2%，被視為球隊非賣品。休賽季以4年6200萬美元合約加盟的亞歷山大沃克（Nickeil Alexander-Walker），在楊恩缺陣時扛下進攻火力，本季場均可以拿下20.3分、3.4籃板、3.2助攻，得分大幅改寫生涯新高。

因傷所苦的楊恩在本季只出賽10場，平均拿下19.3分、1.5籃板、8.9助攻，命中率41.5%、三分命中率30.5%，在他傷癒回歸後的5場比賽老鷹全部輸球，近期吞下6連敗。本季楊恩出賽的10場當中，老鷹只拿下2勝。

