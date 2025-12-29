自由電子報
體育 競技運動 桌球

桌球》張雁書出任烏茲別克國家隊總教練 打造台灣「海外兵團」

2025/12/29 17:14

桌球名將張雁書（左）明年將擔任烏茲別克國家隊總教練，中為烏茲別克桌協主席庫德比耶夫。（取自張雁書臉書）桌球名將張雁書（左）明年將擔任烏茲別克國家隊總教練，中為烏茲別克桌協主席庫德比耶夫。（取自張雁書臉書）

〔記者許明禮／台北報導〕兩度摘下世界桌球錦標賽男雙銅牌的桌球名將張雁書，明年元月即將接任烏茲別克國家隊總教練，目標是幫助該國取得2028年洛杉磯奧運參賽資格，他最近也積極在國內招兵買馬，鎖定10至18歲深具潛力且未曾代表台灣參加過國際賽的年輕選手，提供優渥的條件和福利，讓他們有機會代表烏茲別克站上國際賽舞台，甚至一圓奧運夢。

位於中亞的烏茲別克是世界上僅有的兩個雙重內陸國，人口約3800萬則高居中亞之冠，但該國桌球實力並不強，最新男子團體世界排名僅88，女子團體則排名46。據了解，烏茲別克總統米爾濟約耶夫近來決定推廣桌球運動，且希望能永續經營，有意投入大量資源。

張雁書上個月受邀到烏茲別克參觀，發現國家隊目前沒有教練，國手選拔制度也未建立，在接下總教練重任後，他決定雙管齊下，除了建立國內選拔、訓練制度，也亟需外援來提升該國實力，第一步先在台灣找尋10到18歲的選手轉換國籍，國家隊除了提供食宿、零用金外，也會安排他們上學，並享有1年參加10至12站WTT巡迴賽的全額補助。

張雁書表示，過去新加坡大量網羅中國的「海外兵團」，如願在2008北京奧運奪得女子團體銀牌，現在已順利由本土球員完成接班，他認為烏茲別克有機會成為第二個新加坡。台灣桌球實力近年來不斷提升，美國國家隊的兩大主力陳伊依、王佳甄都是在台灣打下深厚基礎，目前國內有很多實力不錯的青少年好手，因國手名額限制，無緣參加國際賽，他也希望為這些還想拚、想衝的小將開闢一條新的道路。

烏茲別克國手選拔、訓練制度都有待完善。（取自張雁書臉書）烏茲別克國手選拔、訓練制度都有待完善。（取自張雁書臉書）

