中職》「若放棄她會生氣...」 台鋼魔鷹首揭喪妻後堅留台灣內幕

魔鷹本季經歷喪妻之痛後依舊選擇留在場上。（資料照，記者李惠洲攝）

〔體育中心／綜合報導〕台鋼雄鷹洋砲魔鷹（Steven Moya），在月初接受《Swing Latino MLB》專訪時，罕見完整談及效力台鋼期間的人生巨變，首度詳述他在突遭喪妻噩耗後，如何在巨大悲痛中選擇站上球場，並感性表示：「妻子是我在看台上的第十位隊友。」

魔鷹在接受YouTube頻道《Swing Latino MLB》專訪透露，初到台灣加盟全新成立的台鋼雄鷹時，對當地的棒球氛圍留下深刻印象，不僅球迷瘋狂熱情，球團對他也非常照顧，讓他很榮幸能成為球隊的一員，未料卻迎來人生最沉重的試煉。

魔鷹在訪談中透露妻子在台灣球季期間不幸離世的過程，他坦言接到噩耗的瞬間彷彿世界崩塌，台鋼球團第一時間表達全力支持，願意讓他立刻返家、休息多久都沒問題。然而在最黑暗的時刻，他最終選擇留在台灣完成賽季，魔鷹透露，當時支撐他的有三個聲音。

魔鷹表示，第一個聲音來自已故的妻子，他生前是一名護理師，「如果他看到我放棄，他一定會生氣，會要我繼續去打球、完成工作。」其次則是為了兩個女兒，他希望用行動告訴孩子，面對毀滅性打擊時，父親沒有倒下；第三個則是隊友，年輕的台鋼雄鷹球員們信任他，他無法在困難時刻選擇離開。

談到如何在悲傷中上場比賽，魔鷹形容自己會進入「戰鬥模式」，只要穿上球衣，他就會暫時把悲傷鎖起來，專注於比賽本身。但魔鷹也坦言，真正難熬的是賽後回到空蕩蕩的飯店房間，那份寂靜最令人崩潰，他完全仰賴信仰與禱告才度過漫長夜晚。

魔鷹希望以自身經歷鼓勵同樣遭遇失去之痛的人們，「不要只停留在哀悼，去回想那些一起吃冰淇淋、看電影大笑的畫面，只要記得美好，那個人就沒有真正離開。」此外，面對網路批評，魔鷹也展現成熟心態，直言球迷買票進場有權評論，但他不會讓不認識的人定義自己的價值，強調維持穩定的心理核心是職棒球員最重要的能力。

