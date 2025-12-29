TPBL》高雄海神1月「海神最高」主題週 灣內國小啦啦隊受邀中場表演

高雄全家海神隊一月「海神最高」主場週。（海神提供）

〔記者盧養宣／綜合報導〕高雄海神1月限定主題週將港都特色帶進高雄巨蛋，美濃客家紙傘文化、藍染手作體驗、鹽埕街奶茶等，並邀請仁武區灣內國小啦啦隊4日中場表演，盼在「海神最高」主題週展現港都雄派熱情與活力。

高雄美濃地區由於地勢獨特，發展出別具一格的客家聚落與生活方式，除了菸樓、飲食文化之外，紙傘、藍染手藝也極為著名，團隊特別將「藍染DIY」、「紙傘彩繪」兩大在地體驗搬進高雄巨蛋，球迷不用舟車勞頓即可現場即興創作，全家大小帶走海神主場獨一無二的紀念品。

1月3、4日限定「藍染DIY」，10、11日限定「紙傘彩繪」，兩項環廊活動皆採現場報名，每場限量20位，季票、家庭護照會員體驗價$100元，神隊友體驗價$150元。參加體驗皆可獲得抽獎券壹張，投給最喜歡的紙傘／藍染方巾，即有機會將一月海派大使（余純安、唐維傑、廖偉皓、布里茲克、克力斯）親手創作的藍染及彩繪的紙傘帶回家。

灣內國小啦啦隊是高雄市唯一一所國小啦啦隊校隊，雖然成軍只有一年，但已在「2025海洋盃啦啦隊錦標賽」嶄露頭角，拿下應援舞蹈與指定口號的雙重榮耀，4日將為神隊友帶來熱力四射的中場表演，而小朋友最喜歡的吉祥物Brownie，也將以藍染披巾搭配港都風情的配件華麗登場。

海神昨在客場不敵新北國王後，吞下2連敗，賽後戰績4勝10敗在聯盟敬陪末座，接下來將回到高雄巨蛋力拚擺脫低潮，1月3日交手龍頭桃園雲豹，4日對決國王。

