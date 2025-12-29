NBA》勇士被長手怪陣容完全壓制！記者唱衰：特別是當庫明加被DNP

勇士庫明加上次出賽已經是10幾天前。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕勇士今天浪費全場最高13分領先，在延長賽遭暴龍痛宰輸球，《NBC Sports Bay Area》記者波爾（Monte Poole）便直言，球隊目前的陣容，很難穩定贏下勝利。

今天暴龍在延長賽打出19：5的攻勢擊退勇士，若算上最後的6分32秒，得分比更是慘不忍睹的28：7。勇士隨隊記者波爾直言，當暴龍加強防守壓力時，勇士隊就像牙籤搭的帳篷一樣瞬間倒塌。

賽後波傑姆斯基（Brandin Podziemski） 表示，「是空間分配的問題，說實話，我們還沒針對對手那種大範圍跑動與包夾做過練習，尤其是在後場。我認為當球被兩個人包夾時，我們必須修正站位與空間分布。」

波爾直言，這已經是勇士隊本季第二次挑戰4連勝失利，也是第二次被一支更年輕、更高大、更快速的球隊毫不留情地告知：「以目前的陣容，勇士隊很難保持穩定贏球。」對勇士隊而言，不幸的是，這樣年輕、高大、快速的形容詞，適用於現今大多數的NBA球隊。

勇士在體能天賦上的劣勢，特別是在庫明加（Jonathan Kuminga）被教練選擇不上場（DNP）的情況下，再次暴露無遺，這也讓勇士在面對長人林立且充滿運動能力的球隊時顯得捉襟見肘。「這就是聯盟現在的趨勢。」柯瑞表示：「對方會安排幾名持球防守者，利用他們的身長和運動能力壓迫，接著後方還有球員能攔截傳球路徑，或再次利用手長優勢切斷進攻角度。」

然而，波爾認為，金州勇士現有，甚至未來的陣容都將持續無法克服這種防守，特別是當對手在關鍵時刻加強身體強度時。儘管勇士隊上下沒人享受這種現狀，但他們想要擺脫平庸的努力卻不斷撞上一層鋼鐵天花板。波爾總結，隨著一場場難看的敗仗，越來越難想像他們能從中突圍。

