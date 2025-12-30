中職》開心迎來江少慶 蘇泰安還分享「小獅子們」好現象

江少慶。（資料照，記者倪婉君攝）

〔記者倪婉君／台北報導〕統一獅在選擇江少慶做為損失自由球員林岱安的補償選手後，昨雙方首次正式碰面，領隊蘇泰安除了開心迎來這位大咖生力軍，也很樂見球隊的另一新氣象，「從今年秋訓結束後，幾乎小獅子們都自發性地到球場來訓練，比以往更踴躍。」

蘇泰安昨天上午在台南球場和江少慶碰面，會談過程相當融洽，「之前都是在球場上打招呼，沒有這樣近距離接觸。簡單講了一下球隊的互動和運作方式，他也有表達很開心能夠來到統一獅。」江少慶在2021年季中選秀獲富邦悍將以狀元籤指名，並以總值6120萬的4.5年合約加盟，卻因傷勢影響出賽數，累計在富邦先發50場13勝22敗、防禦率3.68。

請繼續往下閱讀...

獅隊除了期待明年江少慶可以成為先發輪值的戰力，對於張宥謙、曾偉喆、哀宥宇等新生代投手也寄予厚望，看好他們的未來性。蘇泰安就分享，「今年讓我看到很不一樣的地方，從秋訓結束後一直到現在，幾乎年輕投手都自發性到球場來」，他表示過往秋訓結束後也會看到選手到球場自主訓練，但今年來的球員更多，也更踴躍，「餅總和浩哲教練都非常用心，也設計一系列課程」。

對於傷後復出的江少慶，蘇泰安也表示，總教練林岳平和運科投手教練曾浩哲已準備好訓練計畫，會提供他所有必要的協助。

曾偉喆（左）、哀宥宇（右2）。（資料照，記者廖耀東攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法