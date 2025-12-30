自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 中職

中職》開心迎來江少慶 蘇泰安還分享「小獅子們」好現象

2025/12/30 06:55

江少慶。（資料照，記者倪婉君攝）江少慶。（資料照，記者倪婉君攝）

〔記者倪婉君／台北報導〕統一獅在選擇江少慶做為損失自由球員林岱安的補償選手後，昨雙方首次正式碰面，領隊蘇泰安除了開心迎來這位大咖生力軍，也很樂見球隊的另一新氣象，「從今年秋訓結束後，幾乎小獅子們都自發性地到球場來訓練，比以往更踴躍。」

蘇泰安昨天上午在台南球場和江少慶碰面，會談過程相當融洽，「之前都是在球場上打招呼，沒有這樣近距離接觸。簡單講了一下球隊的互動和運作方式，他也有表達很開心能夠來到統一獅。」江少慶在2021年季中選秀獲富邦悍將以狀元籤指名，並以總值6120萬的4.5年合約加盟，卻因傷勢影響出賽數，累計在富邦先發50場13勝22敗、防禦率3.68。

獅隊除了期待明年江少慶可以成為先發輪值的戰力，對於張宥謙、曾偉喆、哀宥宇等新生代投手也寄予厚望，看好他們的未來性。蘇泰安就分享，「今年讓我看到很不一樣的地方，從秋訓結束後一直到現在，幾乎年輕投手都自發性到球場來」，他表示過往秋訓結束後也會看到選手到球場自主訓練，但今年來的球員更多，也更踴躍，「餅總和浩哲教練都非常用心，也設計一系列課程」。

對於傷後復出的江少慶，蘇泰安也表示，總教練林岳平和運科投手教練曾浩哲已準備好訓練計畫，會提供他所有必要的協助。

曾偉喆（左）、哀宥宇（右2）。（資料照，記者廖耀東攝）曾偉喆（左）、哀宥宇（右2）。（資料照，記者廖耀東攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中