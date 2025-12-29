自由電子報
足球

世足預售票申請達1.5億 FIFA主席：高票價反映全球熱潮

2025/12/29 23:09

國際足球總會（FIFA）主席英凡提諾。（資料照）國際足球總會（FIFA）主席英凡提諾。（資料照）

〔中央社〕國際足球總會（FIFA）主席英凡提諾（Gianni Infantino）為明年在美國、加拿大和墨西哥舉行的世界盃高票價辯護，強調門票需求旺盛，且可為全球足球運動帶來龐大收益。

路透社報導，本月，球迷團體批評門票價格過高，數倍於2022年賽事類似場次票價。FIFA隨後推出60美元票價區，以讓晉級隊伍的支持者能更容易負擔門票。

英凡提諾今天在杜拜舉行的世界體育高峰會（World Sports Summit）表示：「我們在15天售票期，有600萬到700萬張門票可供銷售，卻收到1.5億個門票申請。也就是說，每天有1000萬個門票申請。這顯示世界盃的強大吸引力。」

「在世界盃近百年的歷史中，FIFA總共賣出4400萬張門票。所以，兩週內……我們就能填滿300年的世界盃，想想看，這多麼不可思議。」英凡提諾指出，美國球迷的門票申請量最高，其次是德國和英國：「最重要的是，這些收入又回饋到全球各地的足球運動中。」、「如果沒有FIFA，全球150個國家就不會有足球。正是因為，並且多虧了我們透過世界盃產生的收益，這些資金才能再度投入到世界各地發展足球運動。」

