NBA》認勇士王朝不可能永遠存在 「嘴綠」：柯瑞打17年了...

柯瑞、D.格林（左）。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕曾經8年內奪4冠的金州勇士，總教練柯爾（Steve Kerr）近期曾提到勇士王朝正在走下坡，勇士球星「嘴綠」D.格林（Draymond Green）對此認為，「王朝不可能永遠存在。」

勇士隊本季擁有當家一哥柯瑞（Stephen Curry）、D.格林、「士官長」巴特勒（Jimmy Butler III）的組合，本季戰績16勝16敗排西部第8、勝率剛好五成，近10場是5勝5敗，主因之一在於失誤數，每場平均發生16.2次失誤排全聯盟第28名。

請繼續往下閱讀...

D.格林近日在自己的播客節目「The Draymond Green Show」中表示，「說到底，現實就是如此。這是真的，王朝不可能永遠存在，你能做的，就是盡量把王朝延長。」

D.格林認為，柯爾並沒有說勇士隊是一個消逝的王朝，而是正在衰退的王朝，「柯瑞已經是打第17年了，我是第14年，已經離開的K.湯普森（Klay Thompson），也打了15年。柯爾執教12年了，而且他並非從勇士隊開始執教...我們已經一起走了很長一段路。」

「所以當他說我們是一個『正在衰落的王朝』時，大家都知道他不是落井下石，也不是貶低球隊，這是事實。但身為王朝的一部分，我們的職責就是在還被給予機會的情況下，盡可能延長王朝。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法