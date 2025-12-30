NBA明星賽》首波票選出爐！東契奇領跑西部、40歲詹姆斯票數大暴跌

東契奇、詹姆斯。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕2026明星賽第一階段開票，西部與東部由湖人一哥東契奇（Luka Doncic）與公鹿「字母哥」亞德托昆波（Giannis Antetokounmpo）暫居票王；值得關注的是，湖人40歲老將詹姆斯（LeBron James）票數，相比去年更暴跌。

本季將於快艇主場Intuit Dome舉辦的明星賽再度改制，賽事共計4場，每場12分鐘；每隊至少有8名球員，總共仍將選出24名球員，也就是東、西部各選12人，唯一改變是選人不再分前場或後場位置。東西部將各自選出5名球員作為先發，投票比重為球迷50%，球員25%，媒體25%。另外各聯盟還會有7位替補，由各隊教練選出，這24名球員將分配到3支隊伍進行輪戰。

今天聯盟公布第一階段票數，西部前10名依序為東契奇、金塊約基奇（Nikola Jokic）、勇士柯瑞（Stephen Curry）、雷霆吉爾吉斯亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）、馬刺溫班亞瑪（Victor Wembanyama）、灰狼愛德華茲（Anthony Edwards）、拓荒者阿夫迪賈（Deni Avdija）、火箭杜蘭特（Kevin Durant）、詹姆斯與湖人里維斯（Austin Reaves）。

東部前10名，依序為亞德托昆波、七六人馬克西（Tyrese Maxey）、尼克布朗森（Jalen Brunson）、活塞坎寧安（Cade Cunningham）、騎士米契爾（Donovon Mitchell）、塞爾提克布朗（Jaylen Brown）、尼克湯斯（Karl-Anthony Towns）、老鷹強森（Jalen Johnson）、溜馬西亞卡姆（Pascal Siakam）與籃網小波特（Michael Porter Jr.）。

值得一提的是，去年奧運金牌「三老」中，柯瑞在第一階段票數達103萬1455票，比起去年的81萬357票提升不少；而杜蘭特與詹姆斯都有所下滑，兩人去年第一階段各獲得至少126萬與116萬票，但今年各只獲得54萬8754票與63萬6555票。第二階段將於1月6日開票。

