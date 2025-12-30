自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 籃球 NBA

NBA明星賽》首波票選出爐！東契奇領跑西部、40歲詹姆斯票數大暴跌

2025/12/30 07:56

東契奇、詹姆斯。（資料照）東契奇、詹姆斯。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕2026明星賽第一階段開票，西部與東部由湖人一哥東契奇（Luka Doncic）與公鹿「字母哥」亞德托昆波（Giannis Antetokounmpo）暫居票王；值得關注的是，湖人40歲老將詹姆斯（LeBron James）票數，相比去年更暴跌。

本季將於快艇主場Intuit Dome舉辦的明星賽再度改制，賽事共計4場，每場12分鐘；每隊至少有8名球員，總共仍將選出24名球員，也就是東、西部各選12人，唯一改變是選人不再分前場或後場位置。東西部將各自選出5名球員作為先發，投票比重為球迷50%，球員25%，媒體25%。另外各聯盟還會有7位替補，由各隊教練選出，這24名球員將分配到3支隊伍進行輪戰。

今天聯盟公布第一階段票數，西部前10名依序為東契奇、金塊約基奇（Nikola Jokic）、勇士柯瑞（Stephen Curry）、雷霆吉爾吉斯亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）、馬刺溫班亞瑪（Victor Wembanyama）、灰狼愛德華茲（Anthony Edwards）、拓荒者阿夫迪賈（Deni Avdija）、火箭杜蘭特（Kevin Durant）、詹姆斯與湖人里維斯（Austin Reaves）。

東部前10名，依序為亞德托昆波、七六人馬克西（Tyrese Maxey）、尼克布朗森（Jalen Brunson）、活塞坎寧安（Cade Cunningham）、騎士米契爾（Donovon Mitchell）、塞爾提克布朗（Jaylen Brown）、尼克湯斯（Karl-Anthony Towns）、老鷹強森（Jalen Johnson）、溜馬西亞卡姆（Pascal Siakam）與籃網小波特（Michael Porter Jr.）。

值得一提的是，去年奧運金牌「三老」中，柯瑞在第一階段票數達103萬1455票，比起去年的81萬357票提升不少；而杜蘭特與詹姆斯都有所下滑，兩人去年第一階段各獲得至少126萬與116萬票，但今年各只獲得54萬8754票與63萬6555票。第二階段將於1月6日開票。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中