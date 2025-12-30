MLB》道奇22億史考特頻遭打爆！總管認為是運氣、美媒揭「副作用」

史考特。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕道奇今年奪得世界大賽冠軍，成為21世紀首支二連霸球隊。但道奇終結者史考特（Tanner Scott）本季表現欠佳，都沒有進球隊季後賽名單，不過道奇總管高梅茲（Brandon Gomes）與總教練羅伯斯（Dave Roberts）仍相信，史考特明年會谷底反彈。

領著7200萬美元（約新台幣22.6億）大約的明星左投史考特，今年在道奇首年表現差勁，防禦率高達4.74，還有聯盟最多的10次救援失敗，更因為下半身的囊腫缺席整個季後賽。不過大聯盟官網道奇記者Sonja Chen指出，道奇對史考特的未來感到樂觀，認為他可以重新振作，並再次成為牛棚最穩定的力量。

總管高梅茲受訪談到史考特本季的失利時表示：「我認為運氣佔很大的因素，那些情況很難會再度發生。我們過去也在頂尖後援投手身上也看過類似狀況，所以我非常有信心Tanner能強勢回歸並為我們打出一個偉大的賽季，成為我們成功的關鍵戰力。」

Sonja Chen指出，過去史考特有著高保送率，但今年他將去年的12.2%保送率下修至7.2%，然而他也更傾向直接把球塞往偏紅中的位置，可能是為了減少保送而產生的非預期副作用。而史考特受訪時則認為，他的控球失準是投球機制的問題。

「有些時刻他的動作看起來是對的，感覺也還行，但他始終沒有感到完全自在。」總教練羅伯斯表示，「但他絕不會拿那個當藉口。經過一個完整的休季來為2026年做準備，他將會帶著使命感拿出最佳表現。」

