自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》道奇22億史考特頻遭打爆！總管認為是運氣、美媒揭「副作用」

2025/12/30 08:18

史考特。（資料照）史考特。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕道奇今年奪得世界大賽冠軍，成為21世紀首支二連霸球隊。但道奇終結者史考特（Tanner Scott）本季表現欠佳，都沒有進球隊季後賽名單，不過道奇總管高梅茲（Brandon Gomes）與總教練羅伯斯（Dave Roberts）仍相信，史考特明年會谷底反彈。

領著7200萬美元（約新台幣22.6億）大約的明星左投史考特，今年在道奇首年表現差勁，防禦率高達4.74，還有聯盟最多的10次救援失敗，更因為下半身的囊腫缺席整個季後賽。不過大聯盟官網道奇記者Sonja Chen指出，道奇對史考特的未來感到樂觀，認為他可以重新振作，並再次成為牛棚最穩定的力量。

總管高梅茲受訪談到史考特本季的失利時表示：「我認為運氣佔很大的因素，那些情況很難會再度發生。我們過去也在頂尖後援投手身上也看過類似狀況，所以我非常有信心Tanner能強勢回歸並為我們打出一個偉大的賽季，成為我們成功的關鍵戰力。」

Sonja Chen指出，過去史考特有著高保送率，但今年他將去年的12.2%保送率下修至7.2%，然而他也更傾向直接把球塞往偏紅中的位置，可能是為了減少保送而產生的非預期副作用。而史考特受訪時則認為，他的控球失準是投球機制的問題。

「有些時刻他的動作看起來是對的，感覺也還行，但他始終沒有感到完全自在。」總教練羅伯斯表示，「但他絕不會拿那個當藉口。經過一個完整的休季來為2026年做準備，他將會帶著使命感拿出最佳表現。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中