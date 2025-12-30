自由電子報
經典賽》生涯303轟、已退休的前洋基強打瑞佐 有望打義大利隊

2025/12/30 08:12

瑞佐（右）。（資料照，法新社）瑞佐（右）。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕2026年經典賽3月登場，義大利隊教頭柯列提（Ned Colletti）近日在美國電台《WSCR》的廣播節目中透露，已經向退休的前洋基強打瑞佐（Anthony Rizzo）提出邀約，盼他能參加經典賽。

柯列提近日在《WSCR》的廣播節目「Inside The Clubhouse」中表示，已經邀請瑞佐為義大利打經典賽，「幾個月前我和他談過，他說『讓我考慮一下』。我告訴他，『即使是代打角色或是類似的安排，我也很希望你加入』。」

現年36歲的瑞佐在2024年效力洋基，該年飽受傷勢困擾，出賽92場交出0.228/0.301/0.305的打擊三圍，外帶8轟表現。洋基該年在世界大賽敗給道奇後，瑞佐季後成自由身，今年（美國時間）9月10日宣布退休。

瑞佐在大聯盟打滾14年，待過教士、小熊、洋基，合計出賽1727場，累積303轟、平均打擊率2成61，生涯三度入選明星賽，四度摘得國聯一壘金手套獎，一座國聯一壘手銀棒獎，曾在2016年幫助小熊奪得世界大賽冠軍。

瑞佐的祖父母是從義大利西西里的奇明納（Ciminna）移民至美國，這讓他曾在2013年參加經典賽。瑞佐在當年5場比賽交出17支4、5次保送的表現，幫助義大利隊打進第二輪賽事。

2026年經典賽，義大利與美國、墨西哥、英國、巴西分在B組，分組取前二晉級複賽。

瑞佐。（資料照，法新社）瑞佐。（資料照，法新社）

