體育 棒球 MLB

MLB》為清40人名單空間 道奇交易前美聯盜壘王、換取18歲古巴籍投手

2025/12/30 08:37

魯伊茲。（資料照，路透）魯伊茲。（資料照，路透）

〔體育中心／綜合報導〕根據大聯盟古巴記者羅梅洛（Francys Romero）的消息指出，洛杉磯道奇透過交易，將前美聯盜壘王魯伊茲（Esteury Ruiz）送至邁阿密馬林魚，並換來18歲古巴籍小將馬瑞羅（Adriano Marrero），如此一來道奇的40人名單就空出1人。

道奇在今年季初與運動家交易，將小聯盟投手杜蘭（Carlos Duran）送走換取魯伊茲，雖然魯伊茲在道奇3A依舊展現特色，整年跑出62次盜壘成功，打擊率也突破三成，甚至還有16發全壘打，但他並未能將成績複製上大聯盟，本季僅獲得19場的出賽，打擊三圍.190/.261/.333十分慘淡，並吞下8次三振。

明年2月中將滿27歲的魯伊茲，已有4年大聯盟資歷，但所效力的球隊也多達4支，其中2023年於運動家時期為高峰，該年拿到132場出賽，.254/.309/.345的打擊三圍雖不亮眼，不過跑出多達67盜，收穫美聯盜壘王獎項。

而關於道奇送走魯伊茲後換來的年輕小將馬瑞羅，羅梅洛在社群媒體X上寫道，他今年1月中才與馬林魚簽下合約，簽約金為35萬美元（約新台幣1097.2萬），並在多明尼加夏季聯賽留下33局的投球，送出35次三振，防禦率為3.82。

