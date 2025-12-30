自由電子報
MLB》曾在季後賽完美封鎖洋基！今年轉戰日職的28歲右投重返大聯盟

2025/12/30 08:48

阿維拉。（資料照）阿維拉。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕根據外媒《El Extrabase》報導，守護者以一份複式合約（Split Contract）簽回28歲右投阿維拉（Pedro Avila），薪水依據擠進大聯盟名單、或是待在小聯盟而有所不同。

阿維拉於2019年迎來大聯盟初登板，當時效力教士，2024年開季不久後就被交易至守護者。來到克利夫蘭的他成為可靠的長中繼投手，為守護者投74.2局，防禦率僅3.25，更在該年美聯冠軍賽面對洋基出賽3場，投4局沒被敲安1分未失，還拿下1勝，每局被上壘率0.50。

然而休季守護者因簽下席沃德（Paul Sewald），為清出40人名單空間，將阿維拉（Pedro Avila）給指定讓渡（DFA），他也決定轉戰日本職棒加盟養樂多。本季阿維拉投82.1局，防禦率4.04、三振率17.8%雖不突出，但他製造43.9%滾地球率，保送率也僅8.7%，獨立防禦率（FIP）為3.09。

守護者在去年休季做出將阿維拉DFA的意外決定，部分原因很可能是因為阿維拉已經沒有下放權。不過如今他以複式合約重返守護者，除了更厚實牛棚戰力以外，也為球隊提供更大的陣容靈活度。

