韓職》沒跟上回流潮！前道奇韓裔火球男續留KBO 是否打經典賽仍未知

〔體育中心／綜合報導〕今年休賽季大聯盟不斷將日、韓兩大聯賽的洋將給簽回，掀起一波洋將回流潮，不過今年效力SSG登陸者的韓裔美籍火球男懷特（Mitch White）決定以120萬美元合約續留。

現年31歲的懷特於2016年選秀會被道奇相中，2020年迎來大聯盟初登板，2022年季中被交易至藍鳥，合計在道奇出賽38場，有14場先發，戰績3勝5敗，投105局被敲90安，送出98次三振、37次四壞保送，防禦率3.58。他在去年遭藍鳥指定讓渡（DFA），先後又待過巨人與釀酒人，生涯在大聯盟累積4勝12敗，出賽71場，投185局飆155K，防禦率5.25。

身為南韓與美國混血的懷特，其外公、外婆與母親皆為南韓人，去年休季決定轉戰韓國職棒KBO，加盟SSG登陸者。當時他表示，一直想在母親的祖國體驗一次球員生活，能在南韓打球對他來說意義非凡。今年懷特因傷導致較晚開季，但很快就適應韓職球風，出賽24場投134.2局拿下11勝4敗，防禦率2.84，最快球速飆到156公里。

另外，懷特也在經典賽南韓國家隊的觀察名單內，曾在2023年婉拒參賽的他，根據韓媒《OSEN》報導，目前仍尚未給出明確答覆。在今年6月的一次採訪中，懷特僅表示還很難給出明確答案，但能代表南韓打經典賽是他的榮幸，如果手臂沒問題就能參賽。

SSG登陸者近日宣布確定續留懷特，以及洋砲赫雷迪亞（Guillermo Heredia），加上新簽約的洋投韋赫根（Drew VerHagen），以及亞洲外援的武田翔太，來季4名洋將已經確定。

