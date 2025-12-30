自由電子報
體育 籃球 TPBL

TPBL》攻城獅找回辛巴並非因為他是女婿 GM張樹人指出兩大關鍵

2025/12/30 09:37

辛巴。（資料照，記者陳志曲攝）辛巴。（資料照，記者陳志曲攝）

〔記者吳孟儒／台北報導〕新竹攻城獅日前宣布找回226公分的辛巴回鍋引起熱議，對此，總經理張樹人表示，辛巴是一位戰術理解能力很強的洋將，而且跟帕塞獅在練球時的搭配不錯，或許可以用雙塔試試看，但也會持續尋找適合陣容的外援。

辛巴靠著高大身材及噸位，在籃下擁有絕對宰制力，2021-22年幫助攻城獅拿下PLG亞軍，並獲選年度最佳洋將殊榮，只是下一季並未續約，但2年前他多了一個新身份，就是成為攻城獅領隊陳美玲的女婿。

張樹人指出，辛巴自6月後開始訓練，其實這半年來的減重、心肺都有看到進步，「不會因為他是女婿，就拿戰績拿來賭，這誰都不敢做。」張樹人表示，辛巴是一位戰術能力比其他洋將好非常多的洋將，「他跟帕塞獅搭配不錯，練球看到有效果，都具備傳球能力，教練也認為，與其先找小洋將磨合，在農曆年前可以先用雙塔試試看，當然我們也會持續尋找適合人選。」

攻城獅上週六與新北國王之戰，辛巴並未出賽，張樹人並未給出他的明確登場時間，僅說：「當然不能對上速度太快的隊伍！」

至於過去就曾與辛巴搭配的高國豪則表示，「辛巴是一位很聰明的洋將，他在禁區的宰制力也無話可說，相信他能幫到球隊。」

