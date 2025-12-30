自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 籃球 NBA

NBA》金塊悲報！寫史上首見壯舉的MVP約基奇 遭隊友踩腳痛苦傷退

2025/12/30 10:03

〔體育中心／綜合報導〕金塊今天在客場對決熱火，第二節結束前卻傳出悲報，當家MVP中鋒「小丑」約基奇（Nikola Jokic）疑似扭傷膝蓋，在攙扶之下退場。

第二節大約剩5秒之際，在油漆區不慎遭隊友瓊斯（Spencer Jones）防守時踩到腳，只見約基奇疑似扭傷後倒地，抱著左膝痛苦哀號，隨後在攙扶下退場。根據金塊隨隊記者Katy Winge報導，約基奇因左膝傷勢，本場回歸存疑；《The Athletic》記者阿米克（Sam Amick）更新，約基奇確定本場不會回歸。

約基奇本季率領金塊打出22勝9敗佳績，日前對灰狼繳出56分16籃板15助攻的史上首見超級大三元，對魔術又上演34分21籃板12助攻，生涯第8度達成「30-20-10」大三元為史上第2多，更在3場比賽內轟破「110分、40籃板、40助攻」成史上第一人。如今約基奇倒下，對金塊來說無疑是一大重創。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中