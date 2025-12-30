NBA》金塊悲報！寫史上首見壯舉的MVP約基奇 遭隊友踩腳痛苦傷退

Nikola Jokic went down with an apparent leg injury vs. the Heat. pic.twitter.com/4kPf9HAOt8 — SportsCenter （@SportsCenter） December 30, 2025

〔體育中心／綜合報導〕金塊今天在客場對決熱火，第二節結束前卻傳出悲報，當家MVP中鋒「小丑」約基奇（Nikola Jokic）疑似扭傷膝蓋，在攙扶之下退場。

第二節大約剩5秒之際，在油漆區不慎遭隊友瓊斯（Spencer Jones）防守時踩到腳，只見約基奇疑似扭傷後倒地，抱著左膝痛苦哀號，隨後在攙扶下退場。根據金塊隨隊記者Katy Winge報導，約基奇因左膝傷勢，本場回歸存疑；《The Athletic》記者阿米克（Sam Amick）更新，約基奇確定本場不會回歸。

請繼續往下閱讀...

約基奇本季率領金塊打出22勝9敗佳績，日前對灰狼繳出56分16籃板15助攻的史上首見超級大三元，對魔術又上演34分21籃板12助攻，生涯第8度達成「30-20-10」大三元為史上第2多，更在3場比賽內轟破「110分、40籃板、40助攻」成史上第一人。如今約基奇倒下，對金塊來說無疑是一大重創。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法