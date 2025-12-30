自由電子報
拳擊》剛KO嘴砲網紅！前重量級拳王遇亡命車禍釀2死、最新狀況曝光

2025/12/30 10:34

前拳王約書亞在奈尼利亞遭遇車禍。（美聯社）前拳王約書亞在奈尼利亞遭遇車禍。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕奈及利亞裔、英國前世界重量級拳王約書亞（Anthony Joshua）日前在Netflix贊助的對決中KO拳擊網紅保羅（Jake Paul），然而今天卻傳出他在奈及利亞發生死亡車禍，造成2人死亡。

根據《ESPN》報導，約書亞與其團隊2名好友賈米（Sina Ghami）與阿約德勒（Latif Ayodele）於週一在奈及利亞連接奧貢州與奈及利亞經濟中心拉哥斯的重要幹道，拉哥斯-伊巴丹高速公路發生車禍，據傳約書亞被救出時面露痛苦神情，目前已被送往醫院治療，情況穩定並將留院觀察。

前拳王約書亞在奈尼利亞遭遇車禍。（路透）前拳王約書亞在奈尼利亞遭遇車禍。（路透）

然而約書亞的2名同行好友兼團隊成員，賈米與阿約德勒都不幸在車禍中喪生，其中賈米是約書亞的長期體能教練。根據當局初步調查指出，約書亞等人所行駛的車輛已經超速，而造成車禍的原因是爆胎導致車輛失去控制，並撞上停在路邊的卡車。

在約書亞團隊發生憾事後，拳擊界也紛紛獻上哀悼。其中拳擊網紅保羅也在X上發文：「生命遠比拳擊重要，我為逝去的生命、AJ以及所有受今天不幸事故影響的人祈禱。」

保羅、約書亞。（資料照）保羅、約書亞。（資料照）

