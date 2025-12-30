自由電子報
NBA》小丑受傷體系全崩！ 金塊慘輸熱火本季首度連敗

2025/12/30 11:01

約基奇受傷提前退場。（美聯社）約基奇受傷提前退場。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕休賽季大補強、本季被視為奪冠熱門之一的金塊拉警報，陣中MVP約基奇（Nikola Jokic）今天對熱火比賽傷到左膝退場，而金塊在缺少一哥坐鎮下大崩盤，終場123比147慘敗給熱火，本季首度吞下連敗。

此戰首節金塊防守失序，讓熱火單節狂轟41分，不過次節攻守都上軌道，將雙位數落後追回、甚至一度超前，但就在該節熱火最後一次進攻時，約基奇被隊友瓊斯（Spencer Jones）採到腳傷到左邊膝蓋，隨即退場治療。

受傷後約基奇就沒有回到場上，金塊在沒有核心後體系大亂，第三節又被熱火轟進47分，末節金塊防守繼續崩盤，約剩6分半時就換上第三陣容、早早舉白旗投降。

儘管約基奇只打兩節就退場，不過他21分仍為全隊最高，二當家穆雷（Jamal Murray）20分次之，金塊近期開啟東部客場7連戰，繼上一場敗給魔術後，今天再度輸球，本季首度吞下2連敗。

熱火方面，鮑威爾（Norman Powell）先發貢獻25分，明星禁區德巴約（Bam Adebayo）則繳出13分10籃板雙十成績。

本季金塊面臨嚴重傷病問題，強森（Cam Johnson）、布朗（Christian Braun）、戈登（Aaron Gordon）、約基奇相繼受傷，季初先發5人僅剩穆雷可以健康出賽。

穆雷是金塊目前唯一可以健康出賽的主力先發。（資料照，路透）穆雷是金塊目前唯一可以健康出賽的主力先發。（資料照，路透）

