NBA》字母哥歸隊後公鹿2連勝 瑞佛斯執教生涯1176勝排史上第6

公鹿一哥「字母哥」亞德托昆波（左）。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕公鹿一哥「字母哥」亞德托昆波（Giannis Antetokounmpo）今天交出24分表現，前鋒波提斯（Bobby Portis）替補出發拿全隊最多的25分，幫助公鹿隊在客場以123比113擊敗黃蜂，自亞德托昆波歸隊後的兩場比賽，公鹿隊都贏球。

上半場打完公鹿以63比66落後，第三節公鹿打出單節32比23的比分，中鋒M.透納（Myles Turner）、K.波特（Kevin Porter Jr.）聯手拿15分，幫助公鹿隊前三節打完以95比89領先。

末節一開始黃蜂明星後衛小波爾（LaMelo Ball）連砍2顆三分球追平，這時公鹿打出一波15比2攻勢，其中M.透納砍進3顆三分球、獨拿11分，黃蜂雖然一度追至5分差，公鹿回敬7比0攻勢守住勝利。

瑞佛斯。（法新社）

公鹿全場5人分上雙，波提斯全場12投8中，包含投進5顆三分在內，攻進25分。亞德托昆波24分7助攻4籃板，M.透納23分6籃板、賞4次阻攻，K.波特15分11助攻，羅林斯（Ryan Rollins）13分2抄截。公鹿隊目前以14勝19敗居東部第11名。

公鹿團隊籃板球31顆，劣於身材較小的黃蜂團隊47顆，但公鹿隊仍贏得比賽。這是公鹿教頭「老河流」瑞佛斯（Doc Rivers）執教生涯第1176勝，超越名教頭卡爾（George Karl），讓瑞佛斯成NBA史上勝場數第6多的總教練。

黃蜂今天少了新人庫尼普爾（Kon Knueppel）、中鋒卡爾克布雷納（Ryan Kalkbrenner）等人，米勒（Brandon Miller）31分8籃板是全場最佳，小波爾26分。黃蜂隊中止2連勝，目前以11勝21敗居東部第13名。

公鹿一哥「字母哥」亞德托昆波（左）、波提斯（右）。（法新社）

