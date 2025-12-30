自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 籃球 NBA

NBA》字母哥歸隊後公鹿2連勝 瑞佛斯執教生涯1176勝排史上第6

2025/12/30 11:39

公鹿一哥「字母哥」亞德托昆波（左）。（法新社）公鹿一哥「字母哥」亞德托昆波（左）。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕公鹿一哥「字母哥」亞德托昆波（Giannis Antetokounmpo）今天交出24分表現，前鋒波提斯（Bobby Portis）替補出發拿全隊最多的25分，幫助公鹿隊在客場以123比113擊敗黃蜂，自亞德托昆波歸隊後的兩場比賽，公鹿隊都贏球。

上半場打完公鹿以63比66落後，第三節公鹿打出單節32比23的比分，中鋒M.透納（Myles Turner）、K.波特（Kevin Porter Jr.）聯手拿15分，幫助公鹿隊前三節打完以95比89領先。

末節一開始黃蜂明星後衛小波爾（LaMelo Ball）連砍2顆三分球追平，這時公鹿打出一波15比2攻勢，其中M.透納砍進3顆三分球、獨拿11分，黃蜂雖然一度追至5分差，公鹿回敬7比0攻勢守住勝利。

瑞佛斯。（法新社）瑞佛斯。（法新社）

公鹿全場5人分上雙，波提斯全場12投8中，包含投進5顆三分在內，攻進25分。亞德托昆波24分7助攻4籃板，M.透納23分6籃板、賞4次阻攻，K.波特15分11助攻，羅林斯（Ryan Rollins）13分2抄截。公鹿隊目前以14勝19敗居東部第11名。

公鹿團隊籃板球31顆，劣於身材較小的黃蜂團隊47顆，但公鹿隊仍贏得比賽。這是公鹿教頭「老河流」瑞佛斯（Doc Rivers）執教生涯第1176勝，超越名教頭卡爾（George Karl），讓瑞佛斯成NBA史上勝場數第6多的總教練。

黃蜂今天少了新人庫尼普爾（Kon Knueppel）、中鋒卡爾克布雷納（Ryan Kalkbrenner）等人，米勒（Brandon Miller）31分8籃板是全場最佳，小波爾26分。黃蜂隊中止2連勝，目前以11勝21敗居東部第13名。

公鹿一哥「字母哥」亞德托昆波（左）、波提斯（右）。（法新社）公鹿一哥「字母哥」亞德托昆波（左）、波提斯（右）。（法新社）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中