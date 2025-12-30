MLB》未獲6.9億QO至今沒人要！31歲明星右投：我曾經身價破31億...

吉歐利托。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕本季效力紅襪的31歲明星右投吉歐利托（Lucas Giolito），休季意外未獲得1年2202.5萬美元（約新台幣6.9億元）的合格報價成自由身，至今下家仍在未定之天。近日在節目中談到自己在市場上乏人問津，吉歐利托也分享他的心態。

身為前首輪大物的吉歐利托，今年剛結束一個成功的傷癒復出球季，26場先發繳出10勝4敗、防禦率3.41的成績單。歷經2022-23賽季表現低迷，以及2024年整季報銷的打擊後，吉歐利托坦言，這些經驗讓他能更冷靜面對現在市場的狀況。

請繼續往下閱讀...

「上一次我是自由身時，剛經歷非常糟糕的幾個月，數據慘不忍睹，整個自由市場期間我壓力爆棚。」吉歐利托說道，「我從一個身價破1億美元（約新台幣31億）的投手，變成連續2年都投得相當平庸、市場行情徹底崩盤。我當時一直擔心，會發生什麼事？我會拿到什麼樣的合約？我要去哪？」

吉歐利托在2024年與紅襪簽下2年3850萬美元合約，回過頭來看，吉歐利托很珍惜在紅襪的時光，「但這次我的心態更像是，放輕鬆、船到橋頭自然直。我把事情交給我的經紀人，讓他做好他的工作，我也做好我的工作，其他的順其自然。」

紅襪今年休季接連補進葛雷（Sonny Gray）與奧維多（Johan Oviedo）等先發投手，吉歐利托對兩人讚譽有加，但也點出這可能關上他與紅襪重聚的大門，「我還是願意回去，但就目前情況，我不認為他們還需要先發投手，這就是生意啊！」

吉歐利托點名，可能要等到瓦德茲（Framber Valdez）、加倫（Zac Gallen）等明星強投簽約後，自由市場才會活絡。而他也表示，自己會優先考慮有望衝擊季後賽的球隊，也希望盡早簽約。

