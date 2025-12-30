自由電子報
體育 棒球 中職

中職》這次真的來了！樂天4年前無緣的洋投 改名「威戈神」加盟富邦

2025/12/30 11:06

富邦悍將網羅新洋投「威戈神」。（富邦悍將提供）富邦悍將網羅新洋投「威戈神」。（富邦悍將提供）

〔記者林宥辰／台北報導〕富邦悍將積極備戰新球季外援戰力，今日宣佈簽下美國籍投手Aaron Wilkerson，中文命名為「威戈神」。

威戈神擁有多年美職體系經驗，並曾上過大聯盟，也擁有日本職棒及韓國職棒經歷，經驗豐富且熟悉亞洲球風的投手，威戈神預計2月抵達台灣加入春訓。

威戈神來自美國，是一名右投手，擁有9年美職體系資歷，並曾在2017至2019年連續3年升上大聯盟出賽。2022年，威戈神轉往亞洲發展，加盟日本職棒阪神虎隊，該年在一軍14場出賽 拿下5勝、防禦率4.08，2023年從運動家3A出發，季中獲得韓國職棒樂天巨人挖角，韓職首個半季出賽13場拿下7勝、防禦率2.26表現精彩。2024年因表現突出續留樂天巨人，全季32場出賽拿下12勝、196.2局投球是全聯盟最多，防禦率3.84、167次三振，優異的內容讓他獲得重返美職體系的機會。

今年球季威戈神效力美國職棒聖路易紅雀與辛辛那提紅人，整季於3A出賽繳出7勝、防禦率 3.89、每局被上壘率1.02的成績，總計投152.2局送出118次三振，曾在5月獲選國際聯盟最佳單週投手，投球局數和每局被上壘率是聯盟第一，防禦率則是聯盟第二。

富邦悍將球團表示，威戈神其投球風格以穩定控球與多球種搭配見長，近年在各聯盟展現優 異的投球穩定度與控球能力，是熟悉亞洲球界的經驗豐富投手，期待威戈神加盟悍將後，與 投手群共同組成悍將新球季的重要先發輪值，為球隊爭取更多勝利。

富邦的新洋投威戈神，即為樂天桃猿2020年底曾簽約、但因家庭因素未能來台的「威克神」。值得一提的是，威克神進職棒前曾因手肘手術養傷，期間曾擔任超市食品部主管，自美國獨立聯盟起步，拚進大聯盟，在國聯投手仍須打擊的2019年，他代表釀酒人中繼登板，生涯唯一安打就是全壘打。2021年未向樂天報到後，威克神曾轉戰日職阪神、韓職樂天巨人，今年則先後效力紅人與紅雀3A。

威戈神。（資料照，法新社）威戈神。（資料照，法新社）

