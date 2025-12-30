NBA》現代神獸約基奇倒下 金塊總教練：他當下就發現不對了…

阿德爾曼表示明天檢查後，才知道約基奇傷勢情況。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕金塊MVP約基奇（Nikola Jokic）今天在對熱火比賽，疑似扭到左膝提前退場，目前還不清楚傷勢情況如何，賽後金塊總教練阿德爾曼（David Adelman）提到這件事，坦言約基奇受傷當下就發現「不太對」了。

今天敗給熱火後，阿德爾曼在記者會提到約基奇傷勢，他指出很明顯受傷當下，約基奇就發現出問題了，不過目前還不清楚狀況，阿德爾曼說要等明天檢查後，才知道傷勢如何。

對於陣中一哥罕見受傷提前退場，阿德爾曼說他更擔心約基奇的心情，遇到這種挫折都會很失望，他只能祈禱膝傷不要太嚴重，就像之前強森（Cam Johnson）那次一樣。

「這就是NBA的一部分，誰受傷都會令人揪心，特別是像他這樣特別的球員。」阿德爾曼說道。阿德爾曼還表示，面對目前的困境，球隊更需要團結一心，因為這就是支持受傷隊友最好的方式。

金塊本季遭受嚴重傷病問題，季初先發5人強森、布朗（Christian Braun）、戈登（Aaron Gordon）、約基奇相繼受傷，僅剩穆雷（Jamal Murray）可以出賽，好消息是，布朗、戈登預計1月初可以復出。

