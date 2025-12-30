自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 籃球 NBA

NBA》班切羅砍23分大三元無用！落後21分的暴龍強勢逆轉魔術

2025/12/30 12:02

希德。（路透）希德。（路透）

〔體育中心／綜合報導〕今在主場迎戰魔術的暴龍，克服多達21分的落後在決勝節上演逆轉秀，以107：106收下2連勝。

巴恩（Desmond Bane）在比賽一開始就跳出來帶領魔術，首節拿下11分領先暴龍，來到次節輪到班切羅（Paolo Banchero）領軍，一度將分差拉開至21分，易籃後布拉克（Anthony Black）也一起加入，在第3節1人爆砍16分，幫助球隊以94：84的比數進入決勝節。

不過來到末節，魔術攻勢迅速冷卻，第4節全隊20投僅5中，7次外線嘗試都未果，讓暴龍抓住機會吹起反攻號角，一舉打出13：0的高潮超前比數，最後班切羅嘗試後撤步壓哨三分未進，也宣告暴龍逆轉成功。

暴龍今有7人得分上雙，其中板凳出發的希德（Jamal Shead）15投8中包括三分球6中3、攻下全隊最高19分，英葛蘭（Brandon Ingram）緊隨其後進帳17分外帶9籃板，迪克（Gradey Dick）挹注15分，巴恩斯（Scottie Barnes）13分11籃板。

另外昨日與暴龍簽下1年短約的班巴（Mo Bamba），今天也迎來上場機會，出場共4分18秒並未得分但有1阻攻。

魔術部分，布拉克砍全場最高27分，當家球星班切羅繳出23分、15籃板、10助攻，達陣個人生涯第4次的大三元，可惜最後仍無法幫助球隊獲勝。

班切羅。（路透）班切羅。（路透）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中