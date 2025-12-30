NBA》班切羅砍23分大三元無用！落後21分的暴龍強勢逆轉魔術

希德。（路透）

〔體育中心／綜合報導〕今在主場迎戰魔術的暴龍，克服多達21分的落後在決勝節上演逆轉秀，以107：106收下2連勝。

巴恩（Desmond Bane）在比賽一開始就跳出來帶領魔術，首節拿下11分領先暴龍，來到次節輪到班切羅（Paolo Banchero）領軍，一度將分差拉開至21分，易籃後布拉克（Anthony Black）也一起加入，在第3節1人爆砍16分，幫助球隊以94：84的比數進入決勝節。

請繼續往下閱讀...

不過來到末節，魔術攻勢迅速冷卻，第4節全隊20投僅5中，7次外線嘗試都未果，讓暴龍抓住機會吹起反攻號角，一舉打出13：0的高潮超前比數，最後班切羅嘗試後撤步壓哨三分未進，也宣告暴龍逆轉成功。

暴龍今有7人得分上雙，其中板凳出發的希德（Jamal Shead）15投8中包括三分球6中3、攻下全隊最高19分，英葛蘭（Brandon Ingram）緊隨其後進帳17分外帶9籃板，迪克（Gradey Dick）挹注15分，巴恩斯（Scottie Barnes）13分11籃板。

另外昨日與暴龍簽下1年短約的班巴（Mo Bamba），今天也迎來上場機會，出場共4分18秒並未得分但有1阻攻。

魔術部分，布拉克砍全場最高27分，當家球星班切羅繳出23分、15籃板、10助攻，達陣個人生涯第4次的大三元，可惜最後仍無法幫助球隊獲勝。

班切羅。（路透）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法