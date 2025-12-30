NBA》柯瑞生涯累積得分超越賈奈特！ 勇士擊退籃網

柯瑞。（美聯社）

〔記者粘藐云／綜合報導〕勇士今天作客籃網，當家一哥柯瑞（Stephen Curry）砍下27分，生涯累積得分來到2萬6077分，在NBA歷史得分榜超車「狼王」賈奈特（Kevin Garnett），登上第21名，而球隊也以120：107獲勝，雙喜臨門。

勇士前役不敵暴龍終止3連勝，今天作客籃網，盼能止敗。不過，開賽勇士打得有些掙扎，一度陷入雙位數落後，但這節尾聲巴特勒（Jimmy Butler III）適時跳出，助隊在首節打完追到2分落後。

請繼續往下閱讀...

進入第2節，輪到柯瑞開火，帶隊超車，雙方展開拉鋸，該節尾聲輪到傑克森戴維斯（Trayce Jackson-Davis）跳出，助隊半場打完暫時以59：57領先。上半場柯瑞拿下10分全隊最高，籃網方面小波特（Michael Porter Jr.）兩節攻下17分全場最高。

柯瑞。（路透）

易籃後，雙方多次互換領先，但勇士在這節尾聲靠著巴特勒的發揮，將領先稍微擴大至4分差，而柯瑞在這節開局飆進三分球，拿下23分，生涯累積得分超越「狼王」賈奈特，來到第21名。

勇士在這節也持續擴大領先到雙位數，但比賽尾聲，籃網展開反撲，德明（Egor Demin）飆進三分球助隊追到4分差，只是他們在關鍵時刻兩次失誤，讓勇士逮到快攻機會，再度擴大到雙位數優勢，將勝利穩穩收下。

勇士今天團隊命中率達到53%，6人得分上雙，柯瑞貢獻27分、5助攻，巴特勒21分次之；籃網方面，小波特攻下27分全隊最高。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法