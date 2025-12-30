自由電子報
中職》2026亞洲門戶交流賽2月開打！樂天女孩隨隊前往石垣島應援

2025/12/30 11:27

樂天桃猿將於2026年2月10日至11日再次前往石垣島，與日職千葉羅德海洋進行「亞洲門戶交流賽」為新球季揭開序幕。（樂天提供）樂天桃猿將於2026年2月10日至11日再次前往石垣島，與日職千葉羅德海洋進行「亞洲門戶交流賽」為新球季揭開序幕。（樂天提供）

〔記者徐正揚／台北報導〕樂天桃猿將於2026年2月10日至11日再次前往石垣島，與日職千葉羅德海洋進行「亞洲門戶交流賽」為新球季揭開序幕，樂天女孩（Rakuten Girls）也將隨隊前往應援，球團與易飛旅遊合作推出4天3夜主題套裝行程。

「亞洲門戶交流賽」自2016年舉辦以來，已經成為台日棒球文化交流的重要指標，2026年將邁入第9屆，適逢樂天奪下中職總冠軍，本次交流賽不僅是技術的切磋，更是冠軍隊伍榮譽的延伸，樂天將派出潛力球員為主的陣容，再度交手日職強權千葉羅德海洋。

易飛旅遊第4年參與「亞洲門戶交流賽」的策劃與執行，明年首度與日本航空（JAL）集團旗下日本越洋航空（JTA）合作，配合預計於2026年開航的「台北－沖繩」定期航線，推出4天3夜主題套裝行程，每人售價自 29,900 元（含稅）起，於2026年1月6日（二）上午10點於易飛旅遊官網開放限量報名。

本次專案採用 JTA 航班經由沖繩那霸轉往石垣島，安排石垣島兩晚住宿與那霸一晚住宿，除了提供2場交流賽門票，還保留「樂天桃猿應援熱區席位」近距離感受賽場張力，並有專屬「應猿晚宴」與球員及樂天女孩近距離互動與合影留念，每位旅客可獲得「2026 應猿三大好禮」與專屬紀念贈品。

