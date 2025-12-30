自由電子報
網球》瓦林卡聯合盃再出擊 渴望生涯最後賽季重返世界前百

2025/12/30 11:25

〔記者梁偉銘／綜合報導〕三屆大滿貫冠軍瓦林卡（Stan Wawrinka）即將於男女混合團體賽的2026年聯合盃出擊，正在澳洲伯斯積極備戰的瑞士老將透露，渴望職業生涯最後賽季重返Top100。

「當然，我依舊樂於參加比賽，對這項熱愛的運動充滿熱情。」明年3月28日滿41歲的瓦林卡，12月下旬宣布打算退休，這也將是他聯合盃的最後一舞，「我從中收穫的，是在異國他鄉比賽那種激動人心的感覺，回到這裡後，有很多球迷熱情支持，所以我肯定會想念那部分。過去幾個月，我一直思考這是否將是打球的最後一年，對我來說，答案非常明確。我對這決定很滿意，也很平靜。」

以單手反拍聞名的瓦林卡，全盛時期力抗同胞費德爾（Roger Federer）、 西班牙「蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）、塞爾維亞前球王喬科維奇（Novak Djokovic）等傳奇「三巨頭」， 2014年贏得澳洲公開賽冠軍，隔年笑捧法國公開賽金盃，並在2016年美國公開賽掄元，ATP男單最佳排名第3，如今受傷病影響暫居157席。

這位屆退老將強調，新賽季會像以往一樣努力訓練，「我仍然想打好網球，目標希望重返前100，用好成績結束職業生涯。我想打滿全年，參與所有大型重要賽事，讓我們看看未來幾個月排名會如何。」

瓦林卡。（資料照，歐新社）瓦林卡。（資料照，歐新社）

