中職》除了曾錯過來台 富邦新洋投威戈神還有段特殊經歷

Aaron Wilkerson。（資料照）

〔記者林宥辰／台北報導〕富邦悍將今稍早宣佈簽下美國籍投手Aaron Wilkerson，中文命名為「威戈神」。這位新洋投曾有機會於2021年球季效力樂天桃猿，前一年年底雙方一度簽約，但最終因家庭因素，威戈神該年度並未來台，而是留在美國效力道奇隊小聯盟。

加上今年球季曾傳出有中職球隊鎖定，威戈神兩度有機會來台，最終都沒能實現，而是在今年休賽季與富邦悍將簽約。在歷經日職阪神、韓職樂天巨人隊之後，台灣反倒成為威戈神亞洲經歷的第三站。

威戈神具3年大聯盟資歷，當時效力釀酒人隊。而值得一提的是，威戈神並非透過選秀加入美職體系，甚至一度落選，他的棒球生涯自獨立聯盟展開，並以自由契約身分加入釀酒人隊。

威戈神大學就讀坎伯蘭大學（Cumberland University），曾是校隊主力強投，但在大學期間動了韌帶手術，棒球生涯中斷兩年。為了生計，威戈神在德州韋科（Waco）的一家超市找到工作，擔任冷凍食品部夜班員工。

威戈神在超商工作得心應手，甚至被拔擢為主管，他一度以為自己就此與棒球路無緣，但鍾情棒球的他，仍選擇投身獨立聯盟。2017年剛登上大聯盟，威戈神受訪時說：「其實我能輕易留在那裡，補補冷凍食品架上的貨，也許能賺不少錢。但我很慶幸我選擇目前這條路。」

當年選擇重回棒球路，讓威戈神一路從獨盟打到大聯盟，又有機會接連轉戰日職、韓職。在錯過一次與中職樂天桃猿共事機會後，來年，威戈神將披上富邦悍將球衣，展開台灣生涯。

