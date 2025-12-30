自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 中職

中職》除了曾錯過來台 富邦新洋投威戈神還有段特殊經歷

2025/12/30 11:28

Aaron Wilkerson。（資料照）Aaron Wilkerson。（資料照）

〔記者林宥辰／台北報導〕富邦悍將今稍早宣佈簽下美國籍投手Aaron Wilkerson，中文命名為「威戈神」。這位新洋投曾有機會於2021年球季效力樂天桃猿，前一年年底雙方一度簽約，但最終因家庭因素，威戈神該年度並未來台，而是留在美國效力道奇隊小聯盟。

加上今年球季曾傳出有中職球隊鎖定，威戈神兩度有機會來台，最終都沒能實現，而是在今年休賽季與富邦悍將簽約。在歷經日職阪神、韓職樂天巨人隊之後，台灣反倒成為威戈神亞洲經歷的第三站。

威戈神具3年大聯盟資歷，當時效力釀酒人隊。而值得一提的是，威戈神並非透過選秀加入美職體系，甚至一度落選，他的棒球生涯自獨立聯盟展開，並以自由契約身分加入釀酒人隊。

威戈神大學就讀坎伯蘭大學（Cumberland University），曾是校隊主力強投，但在大學期間動了韌帶手術，棒球生涯中斷兩年。為了生計，威戈神在德州韋科（Waco）的一家超市找到工作，擔任冷凍食品部夜班員工。

威戈神在超商工作得心應手，甚至被拔擢為主管，他一度以為自己就此與棒球路無緣，但鍾情棒球的他，仍選擇投身獨立聯盟。2017年剛登上大聯盟，威戈神受訪時說：「其實我能輕易留在那裡，補補冷凍食品架上的貨，也許能賺不少錢。但我很慶幸我選擇目前這條路。」

當年選擇重回棒球路，讓威戈神一路從獨盟打到大聯盟，又有機會接連轉戰日職、韓職。在錯過一次與中職樂天桃猿共事機會後，來年，威戈神將披上富邦悍將球衣，展開台灣生涯。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中