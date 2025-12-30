NBA》「斑馬」26分無用 馬刺三分球命中率僅23.9％、意外吞2連敗

馬刺球星「斑馬」溫班亞瑪。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕馬刺球星「斑馬」溫班亞瑪（Victor Wembanyama）今天交出26分、14籃板表現，但黑衫軍團隊三分球命中率僅23.9％，加上騎士全隊7人得分上雙，馬刺最後以101比113敗給騎士。先前「三殺」西部龍頭雷霆的馬刺，如今吞下2連敗。

前三節打完馬刺以78比76領先，但第四節初騎士打出一波11比2攻勢，包含J.泰森（Jaylon Tyson）砍進3顆三分球，幫助騎士超前比數。騎士一哥米契爾（Donovan Mitchell）連拿5分，把領先擴大至10分差。而馬刺單節團隊26投10中，其中三分球10投僅2中，下半場連兩節都只拿23分，讓騎士最終贏球中止2連敗。

騎士中鋒J.艾倫（左）。（美聯社）

騎士隊以中鋒J.艾倫（Jarrett Allen）27分10籃板最佳，另有2次抄截。莫布里（Evan Mobley）16分7籃板、賞3次阻攻，葛蘭德（Darius Garland）15分11助攻，米契爾10分7助攻，杭特（De'Andre Hunter）、J.泰森各拿11分，魏德（Dean Wade）10分。騎士隊以18勝16敗居東部第7。

馬刺全隊5人得分上雙，溫班亞瑪26分14籃板，但溫班亞瑪近兩場從替補改當先發出賽，馬刺卻吞2連敗。卡瑟爾（Stephon Castle）15分，當家控球福克斯（De'Aaron Fox）14分，哈波（Dylan Harper）11分，柯內特（Luke Kornet）10分。馬刺隊在8連勝後，近期吞2連敗，目前以23勝9敗居西部第二。

馬刺團隊命中率39％、團隊三分球31投7中、其命中率23％。騎士團隊命中率43％，三分球命中率31％（42投13中）。

