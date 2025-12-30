自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 籃球 NBA

NBA》「斑馬」26分無用 馬刺三分球命中率僅23.9％、意外吞2連敗

2025/12/30 12:29

馬刺球星「斑馬」溫班亞瑪。（美聯社）馬刺球星「斑馬」溫班亞瑪。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕馬刺球星「斑馬」溫班亞瑪（Victor Wembanyama）今天交出26分、14籃板表現，但黑衫軍團隊三分球命中率僅23.9％，加上騎士全隊7人得分上雙，馬刺最後以101比113敗給騎士。先前「三殺」西部龍頭雷霆的馬刺，如今吞下2連敗。

前三節打完馬刺以78比76領先，但第四節初騎士打出一波11比2攻勢，包含J.泰森（Jaylon Tyson）砍進3顆三分球，幫助騎士超前比數。騎士一哥米契爾（Donovan Mitchell）連拿5分，把領先擴大至10分差。而馬刺單節團隊26投10中，其中三分球10投僅2中，下半場連兩節都只拿23分，讓騎士最終贏球中止2連敗。

騎士中鋒J.艾倫（左）。（美聯社）騎士中鋒J.艾倫（左）。（美聯社）

騎士隊以中鋒J.艾倫（Jarrett Allen）27分10籃板最佳，另有2次抄截。莫布里（Evan Mobley）16分7籃板、賞3次阻攻，葛蘭德（Darius Garland）15分11助攻，米契爾10分7助攻，杭特（De'Andre Hunter）、J.泰森各拿11分，魏德（Dean Wade）10分。騎士隊以18勝16敗居東部第7。

馬刺全隊5人得分上雙，溫班亞瑪26分14籃板，但溫班亞瑪近兩場從替補改當先發出賽，馬刺卻吞2連敗。卡瑟爾（Stephon Castle）15分，當家控球福克斯（De'Aaron Fox）14分，哈波（Dylan Harper）11分，柯內特（Luke Kornet）10分。馬刺隊在8連勝後，近期吞2連敗，目前以23勝9敗居西部第二。

馬刺團隊命中率39％、團隊三分球31投7中、其命中率23％。騎士團隊命中率43％，三分球命中率31％（42投13中）。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中