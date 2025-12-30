自由電子報
NBA》SGA砍39分率雷霆2連勝獨居龍頭 主力缺陣的老鷹吞7連敗

2025/12/30 14:33

雷霆一哥「SGA」吉爾吉斯亞歷山大。（路透）雷霆一哥「SGA」吉爾吉斯亞歷山大。（路透）

〔體育中心／綜合報導〕雷霆一哥「SGA」吉爾吉斯亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）今天砍進39分，雖然老鷹團隊砍進25顆三分球，但雷霆全隊有3人得分破20分，最終在主場以140比129逆轉贏球。雷霆隊收下2連勝，老鷹則吞下7連敗。

老鷹上半場就砍進14顆三分球，而中鋒奧康古（Onyeka Okongwu）在前兩節貢獻20分，幫助老鷹半場打完以74比70領先。但雷霆隊第三節反攻，吉爾吉斯亞歷山大單節獨拿15分，幫助雷霆單節進帳43分，前三節完雷霆隊反以113比103領先。

末節雙方互咬分數，老鷹靠亞歷山大沃克（Nickeil Alexander-Walker）單節獨拿12分，一度率老鷹追至4分差，但老鷹在最後2分40秒內都沒有再拿分，雷霆靠卡魯索（Alex Caruso）、霍倫格姆（Chet Holmgren）、華勒斯（Cason Wallace）各砍進一顆三分，幫助雷霆守住勝利。

亞歷山大沃克（中）。（美聯社）亞歷山大沃克（中）。（美聯社）

吉爾吉斯亞歷山大全場24投15中，包含2顆三分、外加7罰全進，拿到全場最高的39分，另有6籃板6助攻2抄截。這是SGA連續第104場單場至少拿20分；長人霍倫格姆24分10籃板2阻攻，威廉斯20分8籃板，華勒斯17分，卡魯索替補出發拿16分8籃板，A.米契爾（Ajay Mitchell）10分。雷霆隊仍以28勝5敗居西部龍頭，戰績也是全NBA最佳。

老鷹今天少了楊恩（Trae Young）、強森（Jalen Johnson）、波辛傑斯（Kristaps Porzingis），以波辛傑斯（Kristaps Porzingis）30分最佳，奧康古26分，克雷奇（Vit Krejci）18分，丹尼爾斯（Dyson Daniels）13分，肯納德（Luke Kennard）12分。老鷹吞7連敗，以15勝19敗排東部第10。

老鷹整場投籃命中率為47％。團隊三分球54投25中、其命中率為46％，但團隊籃板以28顆，不如雷霆隊的39顆。雷霆全場團隊命中率54％，三分球命中率38％（32投12中）。

