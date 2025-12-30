自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 電競

電競》首屆大專智能運動會祭出百萬總獎金 《快打6》好手陳又綱：特別體驗

2025/12/30 15:30

首屆大專智能運動會決賽1月登場，陳又綱（左三）（記者吳孟儒攝）首屆大專智能運動會決賽1月登場，陳又綱（左三）（記者吳孟儒攝）

〔記者吳孟儒／台北報導〕首屆大專智能運動會共有電競、德州撲克、橋牌和圍棋共4大競賽、6種類別，決賽將於1月5日至7日登場，爭取百萬總獎金。

打破過往大眾對競技運動多集中於球類和體能競技項目，目前國際賽場上，結合策略、判斷與高度專注力的智能運動，同樣占有重要地位，而本屆參賽代表學校包括台灣大學、政治大學、清華大學、陽明交通大學、成功大學等大專院校。

來自世新大學的電競項目「快打旋風6」好手陳又綱，也在今年入選亞洲青年運動會，對於首次的大專智能運動會，他表示，「把靜態競技運動項目結合在一起辦比賽，算是蠻特別的體驗，而且獎金很高，是很難得的機會。」

每天訓練3到4個小時的陳又綱認為，有時狀態很好，但可惜的是比賽沒能發揮自己，他也期許自己能在比賽中發揮應有狀態。

值得一提的是，台灣在上屆杭州亞運靠著「石油王」林立偉以及「GamerBee」向玉麟拿下1銀1銅的佳績，陳又綱也提到自己視兩位前輩為偶像，也感謝他們在出國比賽的提攜，有如自己的乾爹一樣，他表示，接下來將是名古屋亞運的選拔賽，會盡力而為，搶下「快打旋風6」唯一的國手資格。

首屆大專智能運動的電競賽事有「傳說對決」、「2K26」和「快打旋風6」共3款遊戲，決賽將在1月5日至7日依序登場。

首屆大專智能運動會決賽1月登場（記者吳孟儒攝）首屆大專智能運動會決賽1月登場（記者吳孟儒攝）

首屆大專智能運動會決賽1月登場，陳又綱（左三）（記者吳孟儒攝）首屆大專智能運動會決賽1月登場，陳又綱（左三）（記者吳孟儒攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中