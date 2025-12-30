電競》首屆大專智能運動會祭出百萬總獎金 《快打6》好手陳又綱：特別體驗

首屆大專智能運動會決賽1月登場，陳又綱（左三）（記者吳孟儒攝）

〔記者吳孟儒／台北報導〕首屆大專智能運動會共有電競、德州撲克、橋牌和圍棋共4大競賽、6種類別，決賽將於1月5日至7日登場，爭取百萬總獎金。

打破過往大眾對競技運動多集中於球類和體能競技項目，目前國際賽場上，結合策略、判斷與高度專注力的智能運動，同樣占有重要地位，而本屆參賽代表學校包括台灣大學、政治大學、清華大學、陽明交通大學、成功大學等大專院校。

來自世新大學的電競項目「快打旋風6」好手陳又綱，也在今年入選亞洲青年運動會，對於首次的大專智能運動會，他表示，「把靜態競技運動項目結合在一起辦比賽，算是蠻特別的體驗，而且獎金很高，是很難得的機會。」

每天訓練3到4個小時的陳又綱認為，有時狀態很好，但可惜的是比賽沒能發揮自己，他也期許自己能在比賽中發揮應有狀態。

值得一提的是，台灣在上屆杭州亞運靠著「石油王」林立偉以及「GamerBee」向玉麟拿下1銀1銅的佳績，陳又綱也提到自己視兩位前輩為偶像，也感謝他們在出國比賽的提攜，有如自己的乾爹一樣，他表示，接下來將是名古屋亞運的選拔賽，會盡力而為，搶下「快打旋風6」唯一的國手資格。

首屆大專智能運動的電競賽事有「傳說對決」、「2K26」和「快打旋風6」共3款遊戲，決賽將在1月5日至7日依序登場。

首屆大專智能運動會決賽1月登場，陳又綱（左三）（記者吳孟儒攝）

