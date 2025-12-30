經典賽》將組史上最強台灣隊！ 美媒看好睽違13年晉8強點出關鍵

台灣隊。（資料照，記者陳志曲攝）

〔體育中心／綜合報導〕第六屆世界棒球經典賽明年3月開打，美國媒體《World Baseball Network》撰文預測，台灣隊將會自2013年後首度打進8強複賽。

台灣隊「國防部長」張育成歷經兵役風波，在2023年經典賽用手中的球棒證明自己，於面對義大利、荷蘭之戰都敲出關鍵全壘打，成為國民英雄，「敬禮」手勢在台掀起熱潮，雖然台灣隊最後沒能晉級，仍獲得分組MVP的肯定。

儘管只打4場預賽，張育成仍繳出4成38打擊率，2支二壘安打，2發全壘打，8分打點，跑回5分，攻擊指數1.438的表現，榮獲A組最有價值球員，成為該屆的最佳一壘手。美媒撰文指出，張育成擊出了2支賽會史上最難忘的全壘打，而主場的應援團和球迷加油聲也是令人印象深刻。台灣隊去年奪世界12強棒球賽冠軍，年初從資格賽出線，拿下會內賽門票，預賽被分在C組，地點在日本東京，同組對手有衛冕軍日本、南韓、澳洲、捷克。

美媒展望2026年，預測台灣隊將以史上最強陣容出征，效力老虎的小聯盟3A好手李灝宇預計將擔任先發三壘手，小熊3A混血重砲「龍仔」強納森．龍（Jonathon Long）已表達參賽意願並獲得球團同意，而甫加盟日職軟銀鷹隊的投手徐若熙，有機會成為球隊的一號或二號先發投手，投手群同時也擁有許多旅美好手，包括效力響尾蛇3A的台灣12強冠軍王牌林昱珉。

美媒認為，C組除了衛冕軍日本之外，沒有任何一支球隊擁有更深厚的投手戰力，這讓投手戰力較佳的台灣隊晉級機率增加，有望自2013年之後，再度突破首輪預賽殺進8強複賽。

