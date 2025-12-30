MLB》今年只是復健！鬼神二刀流才要開始 栗山英樹：大谷翔平將再令人大吃一驚

佐佐木朗希、大谷翔平和山本由伸。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕道奇日本巨星大谷翔平今年賽季回歸投打二刀流，幫助道奇完成連霸偉業。大谷恩師、火腿CEO栗山英樹近期在節目受訪大膽預言，大谷明年賽季將會繳出驚人數據。

朝日電視台特別節目「TAMORI Station」日前邀請栗山英樹、前大聯盟球星田口壯、齋藤隆，回顧道奇三本柱大谷翔平、山本由伸、佐佐木朗希今年的賽季表現。

當主持人塔摩利問及對大谷下一球季的期待時，栗山英樹表示：「今年終究還只是『復健賽季』，真正意義上的二刀流將從明年（2026年）正式開始，他絕對會留下讓所有人大吃一驚的數據。」塔摩利則是回應道：「我們都忘了，原來今年還只是他的復健賽季。」

對於山本由伸明年的表現，田口壯認為，今年其實才是他的大聯盟第2年，去年因為受傷，沒辦法整季出賽。今年是他第一個完整賽季，從這個角度來看，第3年會是站穩腳步的一年，是非常關鍵的一季，期待他能在大聯盟中逐步確立王牌投手的地位。

齋藤隆分析佐佐木朗希的定位，他指出，目前外界普遍認為朗希將會回到先發角色，道奇積極整頓牛棚戰力，現階段仍是把他視為先發戰力來規劃，能否在重返先發後發揮到什麼程度，將會是一大關鍵。

節目尾聲，主持人塔摩利對道奇達成世界大賽2連霸表示讚賞，並稱讚日本三本柱：「道奇上演了宛如漫畫般的劇情奪冠，這是很不一樣的感受，而這支球隊的核心有3位日本球員，這真的非常有趣，我們看了一場非常精彩的比賽。」

