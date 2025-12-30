TPBL》攻城獅連勝功臣！德魯勇奪單週MVP

德魯奪單週MVP。（TPBL提供）

〔記者粘藐云／綜合報導〕新竹御嵿攻城獅全能前鋒德魯（Drew Pember）憑藉場均 24.5 分、12 籃板、3.5 助攻、2 抄截、2.5 阻攻，以及傲視群雄的 35 效率值，榮膺單週最有價值球員（MVP）。德魯不僅在進攻展現多元得分手段，更在防守上化身為球隊的守護神，帶領攻城獅在上週接連擊敗強敵桃園台啤永豐雲豹與新北國王。

在上週首場對陣雲豹的比賽中，攻城獅在主場迎戰強敵。德魯手感火燙，全場17投11中，以極高的效率轟下32 分、12 籃板。他在比賽中展現出能裡能外的全面身手，多次在關鍵時刻挺身而出，與隊友通力合作，帶領攻城獅以 98：82 擊退雲豹，成功止敗，拿下這場重要的勝利。

緊接著在第二場對決國王的賽事中，德魯全場貢獻 17 分、12 籃板，展現極強的積極度。比賽下半場面對國王的步步進逼，德魯不僅多次爭搶下關鍵籃板，更在防守端送出精采火鍋，徹底截斷對方的追分氣勢，幫助球隊以 97：90 豪取二連勝。

德魯上週場均貢獻 24.5 分、12 籃板、3.5 助攻、2 抄截及 2.5 阻攻。除了能切能投，他在防守的貢獻更是數據無法完全呈現的，場均 2.5 次阻攻讓對手在禁區望而生畏。其單週效率值高達 35，卓越的數據表現讓他榮膺本週 MVP。德魯的到來為球隊注入了強大的能量，接下來將繼續帶領獅群在賽季中繼續衝擊高峰。

